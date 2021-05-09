Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của 12 con giáp: Tỵ rối cả tình lẫn tiền, Mùi gặp cơ hội vụt sáng, Dậu chớ tham lam kẻo mất trắng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp chút rắc rối trong công việc, chủ yếu đến từ tính chậm chạp của bạn mà ra. Tuy nhiên, chỉ cần con giáp này giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống thì những trở ngại kia sẽ mau tan biến mà thôi.

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của 12 con giáp . Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Hôm nay, vận trình công danh của Sửu sẽ gặp được điểm sáng, tuy không quá nổi trội nhưng thuộc dạng suôn sẻ, hoàn thành đúng hạn lượng kế hoạch đã đề ra trước đó. Tuy vậy, Sửu không nên đưa ra những quyết định về tài chính trong ngày này.

Đặc biệt, Tý nên cẩn thận trong chi tiêu, tránh việc “vung tay quá trán” cho những khoản chi không cần thiết. Bản mệnh vốn là người thoải mái trong chuyện tiền bạc nên rất dễ lâm vào cảnh “cháy túi”. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là hãy học cách lên kế hoạch cho những nguồn chi tiêu, bạn chắc chắn sẽ để dành được một khoảng kha khá.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu thường tham công tiếc việc, vì thế bạn đã có rất nhiều lần quên bẵng đi nửa kia của mình. Mặc dù bạn may mắn có người thương hiểu chuyện, nhưng nếu Sửu cứ kéo dài tình trạng lơ là như thế này, mối nhân duyên trời định này cũng khó lòng giữ nổi.

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Dần

Nhìn chung, Dần sẽ chào đón ngày mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc. Chẳng hạn như con giáp này sẽ có được nhiều cơ hội mua được đồ tốt với giá cả phải chăng, ra đường gặp chuyện xui rủi thì lại có người tốt bụng giúp đỡ, hay lúc đang thực sự cần sự hỗ trợ thì lại gặp được ngay quý nhân… Những việc này tuy nhỏ nhưng xảy ra đúng lúc cần sẽ khiến Dần cảm thấy may mắn hơn hẳn.

Dường như dạo gần đây, bạn và người ấy đã có khoảng cách ngày càng xa hơn. Đừng chần chừ thêm nữa, người tuổi Dần hãy sắp xếp ngay những buổi hẹn hò cực kì lãng mạn, vừa để minh chứng tình cảm vừa để hâm nóng lại chuyện yêu đương luôn nhé!

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão từ lúc sinh ra đã có số bận rộn, ít khi nào ngơi tay dù làm công việc gì. Đây vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm đối với cuộc sống của bản mệnh. Bạn sẽ luôn tìm được nhiều cơ hội để thể hiện và thăng tiến. Tuy nhiên, việc ôm vào mình một sự bận bịu như thế sẽ khiến Mão vô tình bị cuống vào guồng xoay sự nghiệp và có nguy cơ lãng quên nhiều điều quan trọng khác.

Chính những gì nói trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Nhìn chung, bản mệnh nên quan tâm nhiều đến những bệnh về đường hô hấp cũng như dạ dày. Bạn có thể cải thiện tình trạng sức khỏe bằng cách cân bằng lại thời gian sinh hoạt cũng như dành thời gian để bản thân thư giãn.

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Thìn

Bạn sẽ có một ngày đặc biệt vui vẻ, thoải mái khi công việc gặp nhiều tiến triển khả quan, mọi vướng mắt trước đây hầu như đều được giải quyết ổn thỏa. Vì thế, nguồn tài vận cứ thế sinh sôi nảy nở trong ví của người tuổi Thìn. Nhân dịp này, Thìn hãy nghĩ đến việc đền ơn những người đã từng hi sinh giúp đỡ bản mệnh lúc khốn khó. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tính đến những phương án tiết kiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn hay nhút nhát trong chuyện tình cảm. Điều này khiến bạn đã bao lần trượt khỏi những mối quan hệ tốt đẹp. Hôm nay, bạn sẽ có cơ hội gặp được một vài người đúng với “gu” của Thìn. Đừng ngần ngại thử tiếp xúc và cho cả hai một cái hẹn nhé!

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, Tỵ sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc. Bản mệnh cần thực sự kiên nhẫn trong quá trình giải quyết, nhất là để ý đến những cộng sự đã đồng hành cùng bạn những dự án này. Dẫu biết làm việc nhóm là sự đoàn kết, nhưng bản mệnh nên dành riêng cho bản thân một phương án dự phòng cực kì an toàn để có thể trở kịp tay những khi rắc rối như thế này.

Không chỉ gặp rắc rối ở nơi làm việc, về đến nhà bạn cũng sẽ chẳng yên với chuyện tình cảm. Nửa kia vô tình dỗi hờn bạn vì những lí do chẳng đáng có. Vì mệt mỏi sẵn có nên hai bạn sẽ cãi nhau một trận nảy lửa. Lời khuyên dành cho Tỵ đó là đừng để “giận quá mất khôn”!

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Ngọ

Trong công việc, Ngọ tuyệt đối chỉ nên tập trung làm tốt kế hoạch của mình, không nên tham gia vào những đám đông thị phi. Điều này thực sự sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc và quá trình thăng tiến của Ngọ.

Đối với chuyện tình cảm, bản mệnh rất hay ghen tuông, nghi kị bạn đời. Thay vì thế, hai bạn nên chia sẻ nhiều hơn là suy diễn, trách móc. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của nhau, thông cảm thêm một chút thì người tuổi Ngọ sẽ khiến người thương ngày càng thấu hiểu và tôn trọng bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Mùi

Hôm nay, người tuổi Mùi được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh của công ty. Bạn hãy xem đây là cơ hội đáng giá nhằm thể hiện bản thân nhiều hơn nhé. Không những thế, Mùi còn được đồng nghiệp và gia đình hết lòng ủng hộ, khiến bạn càng có động lực để thực hiện mọi việc hơn.

Bản mệnh là người có số đào hoa, hay có mối nhân duyên gặp được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, Mùi lại thuộc dạng “lắm mối tối nằm không”, tuy nhiều mối quan hệ như thế nhưng chẳng ai ngỏ lời muốn xây dựng tổ ấm thực sự cùng bạn. Đặc biệt, bạn nên chú ý tránh xa những người đã có gia đình để đỡ vướng phải những rắc rối vớ vẩn.

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Thân

Tử vi hàng ngày cho thấy những chú Khỉ đang bước đi rất vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp. Bằng chứng là bạn rất nghiêm túc và tâm huyết với từng dự án. Thêm vào đó, Thân còn biết lắng nghe những lời góp ý, chân thành sửa chữa. Bởi vậy, bạn luôn được sếp yêu mến, tin tưởng. Từ đó, nhiều miếng mồi ngon cũng thuộc về bản mệnh nhiều hơn.

Tuy vậy, Thân lại kém may mắn một chút trong chuyện tình cảm. Là một người xưa giờ ưa kén chọn, vì vậy bạn cũng ít có những mối quan hệ yêu đương. Hoặc nếu đã từng quen ai đó, mối tình ấy cũng thuộc dạng chóng vánh. Thế nhưng, Thân đừng quá lo lắng. Chỉ cần bạn sống tốt, nhân duyên sẽ tự khắc an bài!

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Dậu

Chính Tài có lời nhắc nhở đối với Dậu rằng bản mệnh đừng quá tham lam những điều không thuộc về mình. Người tuổi Dậu chỉ nên làm việc chăm chỉ và hoan hỷ nhận lấy phần thưởng thuộc về mình. Nếu không, bạn sẽ lâm vào cảnh “tham thì thâm” đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Về sức khỏe, con giáp này không nên thức khuya, cũng như hạn chế sử dụng những loại đồ uống có hại cho sức khỏe như rượu bia, cà phê, nước có gas… Thay vào đó, Dậu nên cân bằng giữa làm việc và thư giãn. Bản mệnh hãy nhớ rằng có sức khỏe mới có sự nghiệp. Chắc hẳn bạn không muốn ngồi trên núi tiền mà chẳng thể hưởng thụ được chứ?

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Tuất

Dự án bạn đã bỏ công sức bấy lâu nay bỗng dưng vướng phải những trục trặc. Lúc này, Tuất không nên cuống lên mà mất bình tĩnh, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ngoài ra, nếu cứ nóng giận như thế, bạn sẽ càng thể hiện mình là người không có kĩ năng xử lý tình huống. Lời khuyên dành cho bản mệnh đó là bạn sai ở đâu sửa ở đó, luôn tự tin và lạc quan tin vào những điểm sáng dù nhỏ nhoi.

Chuyện công việc rối ren có ít nhiều ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của người tuổi Tuất. Bạn dường như quá mệt mỏi, không muốn dành nhiều thời gian để vun đắp yêu thương lúc này. Tuy nhiên, bản mệnh lại vô cùng may mắn khi có nửa kia hiểu chuyện, lại tâm lí nên cặp đôi ít khi xảy ra cãi vã.

Tử vi thứ Hai ngày 10/5/2021 của tuổi Hợi

Nếu bao lâu nay, Hợi đã phải vất vả ngược xuôi với nhiều áp lực, khó khăn trong công việc thì hôm nay, con giáp này sẽ được nhận lại những “quả ngọt” xứng đáng với ngần ấy công sức bạn đã bỏ ra. Cụ thể, bạn sẽ may mắn có nhân duyên với nhiều nhà đầu tư “mát tay”, không ngại hợp tác, đặc biệt là đối với những người khéo léo, tài năng như Hợi. Vì thế, bạn hãy mạnh dạn đề xuất phương án hoặc mạnh tay chi tiền nhé.

Không những thế, vận đào hoa của những chú Heo cũng cực kì rực rỡ. Hợi sẽ gặp gỡ người trong mộng. Bạn chưa bao giờ cảm thấy con tim mình đầy rung động như thế. Có lẽ đây là người bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay? Đừng đoán già đoán non nữa, bản mệnh đừng ngần ngại cho cả mình và người ấy một cơ hội gần gũi để hiểu thêm về nhau nhé.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.