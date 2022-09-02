Tử vi thứ Hai đầu tuần (5/9/2022), vật đổi sao dời, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', tài lộc hanh thông, tình - tiền thăng hoa, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 21:59

Thứ Hai đầu tuần, ngày 5/9/2022, 3 con giáp này được nhiều người giúp đỡ nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, tuổi Thìn kiếm được một khoản tiền vượt trội so với thời gian trước đó, nhờ vậy mà túi tiền của bạn được rủng rỉnh. Vận may tài lộc của bạn chủ yếu hội tụ vào ngày thứ Hai đầu tuần, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có được cơ hội để cải thiện thu nhập.

Cát tinh phù trợ càng làm cho vận trình của bản mệnh tăng tiến rõ rệt, bạn không cần phải căng thẳng tìm kiếm cơ hội tài lộc nữa mà cơ hội có khi tự đến bên mình, chỉ cần nắm bắt là được.

Người tuổi Thìn có ý chí và quyết tâm sắt đá, khi người khác sợ hãi hoặc chùn bước trước nghịch cảnh thì con giáp này vẫn dũng cảm đương đầu. Nếu bạn dự định mở cửa hàng kinh doanh trong thời gian này thì mọi việc cũng rất suôn sẻ.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (5/9/2022), vật đổi sao dời, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', tài lộc hanh thông, tình - tiền thăng hoa, viên mãn - Ảnh 1
Cát tinh phù trợ càng làm cho vận trình của tuổi Thìn tăng tiến rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có khoảng thời gian trải qua khá nhiều biến động, thì kể từ thứ Hai ngày 5/9/2022 là thời điểm bạn được hưởng trái ngọt sau những thành quả lao động chăm chỉ của mình. Công việc hanh thông, không có việc gì là không được thuận lợi, tiền bạc, niềm vui cùng đến.

Đặc biệt với những ai đang đầu tư kinh doanh thì lợi nhuận sẽ được tăng lên cấp số nhân. Những mối quan hệ bạn xây dựng trong suốt thời gian qua sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình, mang lại hàng loạt cơ hội đầu tư lớn. 

Khi được giao phó trọng trách quan trọng thì Mão cũng nên nắm bắt ngay, đừng chần chừ. Mặc dù sự giúp đỡ của người khác là rất quan trọng nhưng bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào bạn bè. Trải nghiệm thành công bằng đôi chân của chính mình chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (5/9/2022), vật đổi sao dời, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', tài lộc hanh thông, tình - tiền thăng hoa, viên mãn - Ảnh 2
Thứ Hai ngày 5/9/2022 là thời điểm Mão được hưởng trái ngọt sau những thành quả lao động chăm chỉ của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên cường, dám làm dám chịu. Bạn rất ưa thích khám phá, dám chấp nhận đương đầu với thử thách. Hoàn cảnh thực tại càng khó khăn thì càng kích thích người tuổi Dần phấn đấu vươn lên. 

Bước sang thứ Hai đầu tuần, ngày 5/9/2022, người tuổi Dần gặp được người cùng chí hướng với mình. Người này chính là người bạn đồng hành và cũng là quý nhân của bạn. Được giúp đỡ, ủng hộ tinh thần, chia sẻ tâm tư, người tuổi Dần có thêm động lực để đạt được thành công trong công việc.

Từ thời gian này trở đi, sự nghiệp của bạn ngày càng thăng hoa, nở rộ, tin vui liên tiếp báo về. Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng giá trị, doanh thu tăng cao. Người làm công ăn lương sẽ được giới thiệu vào làm ở một công ty, cơ quan với chế độ đãi ngộ tốt hơn chỗ cũ. 

Tử vi thứ Hai đầu tuần (5/9/2022), vật đổi sao dời, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', tài lộc hanh thông, tình - tiền thăng hoa, viên mãn - Ảnh 3
Bước sang thứ Hai đầu tuần, ngày 5/9/2022, người tuổi Dần gặp được người cùng chí hướng với mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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