Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/8 âm lịch): Hưởng phúc Tổ Tiên, Thần Phật phù hộ, 3 tuổi này được ban nhiều phước lành, tiền bạc giàu sang tự động tìm đến, kiếm tiền dễ như 'hái', cuộc đời ấm êm

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 04:03

3 con giáp có tên dưới đây sẽ vô cùng may mắn, công danh thuận lợi đủ đường, hốt hết tài lộc, ấm êm viên mãn.

Tuổi Tỵ

Đây là ngày cát tinh quy tụ, dù còn nhiều trở ngại nhưng đều có thể có quý nhân phù trợ. Mọi chuyện đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi thứ 2 cho biết, vận may ập đến dồn dập nên Tỵ trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Tỵ được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Trong cuộc sống Tỵ thường vì người khác hơn vì mình nên được trời ban nhiều phước lành, có khó khăn trắc trở gì cũng vượt qua ngoạn mục. Cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước lên tầm cao mới. Theo đó, sự nghiệp của họ không những vững chắc ổn định mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền, nhân duyên viên mãn.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/8 âm lịch): Hưởng phúc Tổ Tiên, Thần Phật phù hộ, 3 tuổi này được ban nhiều phước lành, tiền bạc giàu sang tự động tìm đến, kiếm tiền dễ như 'hái', cuộc đời ấm êm - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian này, người tuổi Sửu nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông, con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên có nhiều niềm vui, bất ngờ trong chuyện tình cảm.

Tử vi cho biết, thời điểm này là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Sửu vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Sửu hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuổi Sửu sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/8 âm lịch): Hưởng phúc Tổ Tiên, Thần Phật phù hộ, 3 tuổi này được ban nhiều phước lành, tiền bạc giàu sang tự động tìm đến, kiếm tiền dễ như 'hái', cuộc đời ấm êm - Ảnh 2
Tuổi Sửu sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, Thìn cũng không ngừng vươn lên.

Tử vi thứ 2 cho biết, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Thời gian này, vận khí của Thìn sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Thìn sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

Người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, từ thứ 2 trở đi Thìn sẽ gặp vận may bất ngờ, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện đáng kể.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/8 âm lịch): Hưởng phúc Tổ Tiên, Thần Phật phù hộ, 3 tuổi này được ban nhiều phước lành, tiền bạc giàu sang tự động tìm đến, kiếm tiền dễ như 'hái', cuộc đời ấm êm - Ảnh 3
Thời gian này, vận khí của Thìn sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Thìn sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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