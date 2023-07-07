Tử vi thứ Bảy ngày 8/7/2023 của 12 con giáp: Dậu - Thân tài lộc tăng cao, suôn sẻ trăm bề; Ngọ tiểu nhân rình rập, công việc gặp bất lợi

Bản mệnh nên tranh thủ hoàn thành nốt các công việc được giao trong ngày để có thể được tận hưởng những ngày nghỉ Tết bình yên. Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn nên nhanh chóng hỏi ý kiến của lãnh đạo hoặc người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Theo tử vi thứ Bảy ngày 8/7/2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày cuối năm sự nghiệp tiến triển thuận lợi do được Tam Hội nâng đỡ. Bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên công việc cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng.

Thổ khắc Thủy cho thấy bạn có vẻ khá thờ ơ với chuyện yêu đương, chính vì thế mà bạn tìm cách từ chối mọi đối tượng được giới thiệu cho mình. Người độc thân vẫn muốn dành thời gian cho bản thân hơn là cho người khác.

Thứ Bảy ngày 8/7/2023 dường như những cảm xúc của con giáp tuổi Sửu mạnh mẽ hơn lý trí, thế nên bạn sẽ trở nên thiếu quyết đoán, dẫn đến sự lưỡng lự trong mọi quyết định trong thứ Bảy dưới sự tác động thiếu ổn định của Thiên Quan.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày diễn ra tương đối khả quan. Nếu con giáp này dám mạnh dạn bắt tay vào các lĩnh vực mới thì kết quả thu được sẽ vượt ngoài mong đợi. Ngoài sự hậu thuẫn của gia đình, tuổi Dần còn nhận được sự giúp đỡ lớn từ những người bạn, đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc cỏ chuyển biến tốt đẹp. Nguồn thu nhập tăng đáng kể giúp tuổi Dẫn cải thiện được đáng kể tình hình hiện tại. Bản mệnh không còn bị gánh nặng cơm áo gạo tiền làm cho mệt mỏi, căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 8/7/2023, tuổi Mão không hề vấp phải khó khăn, trở ngại gì nhiều, chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về. Người làm kinh doanh buôn bán có sự linh hoạt, nhạy bén khi nhanh chóng nắm bắt được thời cơ phát tài, việc làm ăn cực kỳ lý tưởng.

Ngày mới này, trên phương diện tình cảm, Mộc Thổ xung khắc đã kéo theo một đám mây u ám che khuyết tầm nhìn của con giáp này. Dường như tuổi Mão đang để sự nóng nảy khiến mọi việc trở nên rối ren hơn. Hãy chia sẻ với nửa kia để có được thông cảm và cũng nhận được lời giải cho riêng mình.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Phá đem đến những ảnh hưởng không tốt cho con đường tài lộc của người tuổi Thìn. Vào ngày hôm nay, bạn chớ vội vàng kí kết hợp tác với người khác. Hãy tìm thời điểm thích hợp hơn trong năm mới.

Tuổi Thìn trong ngày có quý nhân đường dẫn lối sẽ có đường tình duyên vô cùng hanh thông, ngập tràn hạnh phúc. Bạn đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương.

Tuổi Tỵ

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày gặp chút mâu thuẫn, bất đồng. Bản mệnh và người ấy cần nghiêm túc xem xét và giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng. Thay vì né tránh mà hãy trực tiếp đối diện với chúng bởi dù có con giáp này né tránh thì vấn đề cũng chẳng thể tự mất đi.

Bạn luôn biết cách sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý hơn. Bạn tập trung làm việc với cường độ cao và cống hiến hết mình cho công việc để đạt được mục tiêu. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, bạn sẽ sớm chạm tay tới thành công như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi thấy người tuổi Ngọ phải chịu tác động lớn của cục diện Tương Hại, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như mong muốn. Có lẽ để ngày cuối năm trôi qua được bình yên, bạn nên hạn chế hành xử nóng nảy.

Dù làm trong bất kì lĩnh vực nào đi nữa, bản mệnh cũng không được quyết định một cách khinh suất, bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, chờ đợi bất cứ khi nào bạn sơ hở. Tốt nhất, bạn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình trong ngày này.

Tuổi Mùi

Lục Xung khiến con giáp tuổi Mùi dễ tức giận vì những lời phán xét thiếu công bằng về bạn. Bất kể bạn làm gì hay cố gắng thế nào, mọi người sẽ luôn có ý kiến ​​về bạn. Đa số ý kiến thường sẽ mang màu sắc phán xét, đánh giá, thậm chí là muốn thay đổi hành động, suy nghĩ của bạn.

Thông thường bạn không phải là người kín tiếng, trầm tĩnh, nhưng có thể Thiên Quan khiến bạn nhìn thấy quá nhiều mặt tiêu cực đang diễn ra quanh mình nên dường như nguồn năng lượng thôi thúc bạn trở nên thu mình lại và chậm rãi hơn, tĩnh lặng hơn. Hãy để những cảm xúc ấy dắt lối bạn và cho bạn biết cần phải làm gì nhé.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm được như ý. Người độc thân có cơ hội thành đôi rất lớn với người mà bản mệnh thầm thương trộm nhớ. Cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn luôn là mơ ước của rất nhiều người.

Công việc của tuổi Thân trong ngày diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi kế hoạch mà tuổi Thân thực hiện trong thời gian này đều thu được kết quả mỹ mãn. Quý nhân nâng đỡ mang đến cho bản mệnh vận may về cơ hội thăng tiến rất lớn. Vận trình tài lộc tăng tiến. Quý nhân xuất hiện đem đến cho người tuổi Thân nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tài chính, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 8/7/2023, tuổi Dậu sáng tạo trong công việc. Có thể năng lực của con giáp này được cấp trên công nhận, mang tới nhiều động lực, hứa hẹn mang đến những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Dậu đón tình yêu đến, đào hoa cực vượng khiến cho chính bản mệnh cũng phải bất ngờ. Người độc thân có lẽ sẽ sớm tìm thấy người mình chờ đợi đã lâu, là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Với các cặp đôi, ngày hôm nay thực sự là thời gian ý nghĩa với hai người.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, chớ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Trong ngày hôm nay, bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng "một điều nhịn là chín điều lành".

Trên phương diện tình cảm, những bất đồng quan điểm từ chuyện nhỏ có thể hóa thành lớn. Tuổi Tuất cần phải bình tĩnh để nói cho đối phương hiểu được ý mình. Người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có một ngày thứ Bảy làm việc suôn sẻ, giải quyết nhiệm vụ gọn gàng đâu vào đấy. Chính thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua. Bạn có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, cuộc sống với nhiều thay đổi và cám dỗ có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa nhau. Hãy tìm cách hâm nóng tình yêu kịp thời để ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, hai trái tim luôn đập chung một nhịp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm