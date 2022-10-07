Theo tử vi ngày 8/10/2022 của 12 con giáp, dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, người tuổi Tý có thể tìm được hướng đi mới hiệu quả hơn trong công việc. Bạn chắc chắn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo, khiến đồng nghiệp xung quanh khâm phục. Con giáp này không hề có ý định trốn tránh khó khăn, bởi bạn biết rằng đây chính là thời cơ để khẳng định vị thế. Bên cạnh đó, bạn cũng biết rằng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, tạo động lực để mình cố gắng. Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp mà bỏ quên mất người thân. Đừng để mối quan hệ của đôi bên trở nên xa cách rồi mới cảm thấy hối hận, bởi lúc đó thì đã quá muộn.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới và cùng gặt hái thành quả trong tương lai.

Có thể thấy rằng công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ một phần là nhờ có Tam Hội phù trợ. Ai cũng cảm thấy tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý mọi vấn đề.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp, hãy nhớ rằng tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Dần có một ngày trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp, không có điều gì phải quá lo lắng.

Tuy nhiên, Thiên Quan cũng cảnh báo bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân bên cạnh. Những gì bạn đạt được đang khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng ghen ghét, đố kị, tìm cách ngáng đường không cho bản mệnh tiến bước tới thành công. Do đó, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Mão

Quan hệ Lục Hợp quý nhân cũng đem tới sự tích cực, chăm chỉ luôn cố gắng phấn đấu trong công việc. Người tuổi Mão linh hoạt túc trí đa mưu nên tự mình lèo lái chính mình qua thứ Bảy ngày 8/10/2022. Sự kiên trì và nhẫn nại cũng là đức tính tốt giúp đỡ cho công việc.

Người tuổi Mão trong ngày làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định.

Vận khí gặp Thổ vượng sinh Kim. Kim mạnh khiến Mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi Mão gặp vấn đề về gan. Tử vi trong thứ Bảy ngày 8/10/2022 khuyên người tuổi Mão chú ý trong bữa ăn nên xen kẽ thịt, rau, đậu, giảm uống bia, rượu.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Thìn

Thứ Bảy ngày 8/10/2022 Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú.

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng.

Thổ khắc Thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn không nên nóng nảy mà cần lắng nghe đối phương giải thích. Đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Thứ Bảy ngày 8/10/2022 Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Tị

Chính Ấn cho thấy người tuổi Tị có một ngày làm việc thuận lợi. Bạn thể hiện được bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sẵn sàng giúp đỡ cả mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu đang đứng ở cương vị lãnh đạo, bạn là người được nhân viên tin tưởng và tôn trọng, có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Với lòng khoan dung, độ lương, quan tâm đến đời sống cấp dưới, bạn có thể sắp xếp mọi người vào đúng vị trí phù hợp.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh và nửa kia rất hòa hợp với nhau, dù có xảy ra lỗi lầm cũng sẵn sàng bao dung, tha thứ. Khó khăn xuất hiện, bạn cũng không chùn bước bởi biết rằng phía sau lưng luôn có người ấy ủng hộ, động viên tinh thần.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 thấy người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại quá nóng nảy do chịu tác động của cục diện Tương Hại. Thậm chí, bạn sẵn sàng mâu thuẫn với người khác để bảo vệ điều mình cho là đúng. Điều đó khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng.



Con giáp này còn thường xuyên mất kiên nhẫn khi giải quyết các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bạn cần chấn chỉnh tinh thần cho mình, nếu không, cấp trên không thể yên tâm giao trọng trách cho bạn, trao cho bạn cơ hội để thăng tiến.



Hỏa sinh Thổ, trong ngày, nếu có gì khúc mắc, bạn hãy hỏi những người thân lớn tuổi trong gia đình, bởi chắc chắn mọi người với vốn kinh nghiệm phong phú sẽ đưa cho bạn những gợi ý đáng giá, để bạn giải quyết khó khăn ở hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022, cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Thân

Thân rất nhanh nhẹn và nhạy bén, hành động dứt khoát nên có nhiều khả năng gặt hái được thành công. Tài lộc hanh thông, việc đầu tư và quản lý tài chính vô cùng suôn sẻ, túi tiền rủng rỉnh và bạn còn biết lập kế hoạch cẩn thận, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Vận khí gặp Thổ vượng sinh Kim. Kim mạnh khiến Mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi Thân lưu ý một số bệnh về đường tiêu hóa.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Dậu

Tỷ Kiên cho thấy ưu điểm của Dậu là làm việc chắc chắn, không lùi bước trước khó khăn. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Người tuổi Dậu thông minh lanh lợi sẽ gặp phúc lộc đủ đầy. Đầu óc thông minh nhanh nhẹn, dễ dàng nghĩ được nhiều cách kiếm tiền hơn. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân. Người tuổi Dậu trong ngày nhờ có Thương Quan có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Thứ Bảy ngày 8/10/2022 những tuổi Dậu rất để ý đến những lời nhận xét xung quanh. Trong quan hệ với mọi người bạn mong có được sự khẳng định và khen ngợi.

Thứ Bảy ngày 8/10/2022 những tuổi Dậu thông minh lanh lợi sẽ gặp phúc lộc đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Tuất

Tuất đôi khi có tính tình ương bướng, có suy nghĩ riêng nên hay tự cho mình là đúng. Theo tử vi thứ Bảy thì khuyết điểm này sẽ gây trở ngại cho công việc của bạn. Chi bằng cứ thuận theo chuyên môn của mình, an phận thủ thường thì sự nghiệp sẽ thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022, Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí.

Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/10/2022 của tuổi Hợi

Chính Quan báo hiệu những điều tốt lành đến với người tuổi Hợi trong thứ Bảy ngày 8/10/2022. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Vì thế, nếu như vẫn còn trẻ, bản mệnh đừng nên ngại vất vả, khó khăn nhất thời. Dù đối diện với tình huống nào, hãy bình tĩnh nghĩ cách giải quyết và tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, chắc chắn bạn sẽ vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia có dấu hiệu rạn nứt. Bạn cần tin tưởng người ấy hơn, chớ vội tin theo những lời đồn thổi. Hai người cần trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo