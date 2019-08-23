Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi cãi nhau với cấp trên, tuổi Dậu có đất dụng võ

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý có nhiều điềm báo không may mắn. Nhất là trong gia đạo, bạn thường xuyên cãi vã với gia đình, anh chị em không hòa thuận. Vợ chồng thường mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Con cái không nghe lời, hư hỏng.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của 12 con giáp có nhiều biến động, kẻ tiền đổ về tiêu không hết, người làm không ra, luôn túng thiếu phải vay mượn khắp nơi.

Dần khá hiếu thắng và bồng bột nên thường xuyên cãi nhau với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến. Tệ hơn nữa là xích mích với đồng nghiệp và cấp trên.

Tuổi Sửu được quý nhân hỗ trợ nên đường tình duyên vô cùng hanh thông. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, đặc biệt sớm có hỷ sự trong thời gian tới. Người có gia đình, người yêu, tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa. Nói chung vận trình của Sửu vô cùng suôn sẻ và gặp nhiều may mắn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Mão được cát tinh soi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Mão được cát tinh soi chiếu nên đường công danh vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp của bạn hanh thông, tiền bạc đổ về không ngừng nghỉ. Ngày thứ Bảy này bạn có lộc ăn uống. Vì vậy hãy lên kế hoạch hẹn hò với bạn bè để giải tỏa căng thẳng.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Thìn

Thìn không còn sợ tiểu nhân hãm hại. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến, đánh bay những người xấu xung quanh mình. Thậm chí còn được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Bạn không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. Bởi tiền cứ hết rồi lại đầy, tha hồ mua sắm, tiêu xài theo ý thích.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Tỵ có nguồn thu nhập khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có nguồn thu nhập khá khủng. Bạn không cần phải vất vả, bôn ba như trước. Ngày cuối tuần, bạn tha hồ dành thời gian cho gia đình, người thân của mình. Vận trình của bạn vô cùng hanh thông, tiền đổ về như nước, không kiểm soát được.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có tinh thần lạc quan, yêu đời nên mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bạn không còn mang bộ mặt ủ dột và thay vào đó là nguồn năng lượng tích cực. Nhờ vậy mà nhiều cơ hội kiếm tiền đổ về giúp bạn thoát khỏi cảnh nghèo khổ, thiếu thốn tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Mùi bị tiểu nhân rình rập - Ảnh minh họa: Internet

Mùi không nên xen vào những cuộc bàn tán tranh luận của người khác. Có những người đang rình rập chờ bạn lộ khuyết điểm để công kích. Thậm chí còn đâm sau lưng khiến bạn xích mích, bất hòa với cấp trên. Vì vậy làm gì cũng nên thận trọng một chút. Nhất là nên để ý những người xung quanh mình, đừng để bất cứ ai có cơ hội hạ bệ bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình cảm của bạn không mấy thuận lợi. Thân độc thân không tìm được mảnh tình vắt vai. Thân có gia đình, người yêu không có tình cảm thăng hoa như bản thân mong muốn. Cả hai thường xuyên cãi vã, xung đột vì những điều nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có tài năng nên không thiếu đất dụng võ. Ngày cuối tuần là thời điểm khá tốt để bạn thể hiện hết khả năng của mình. Dậu nên nhớ đừng hành xử lỗ mãng, chuyện gì cũng nên cân nhắc thật kỹ rồi làm. Nhìn xa trông rộng sẽ tốt hơn, tính cách này sẽ giúp bạn thành công hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Tuất

Tuất nhận được nhiều niềm vui trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của bạn khá khởi sắc. Tiền bạc tiêu xài không hết, phương diện tình cảm cũng hanh thông, thuận lợi như bản mệnh mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi khá nóng tính, không giữ được bình tĩnh nên gây mích lòng mọi người. Bạn ăn nói không biết cân nhắc nên thường xuyên làm buồn lòng người khác. Vì vậy mà những mối quan hệ của bạn thường không được bền lâu, thậm chí còn xảy ra nhiều chuyện rắc rối từ tính cách nóng nảy của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm