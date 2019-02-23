Tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn có một ngày u ám, tuổi Thân tài lộc hư hao

Tâm linh - Tử vi 23/02/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, vận trình của tuổi Thân vô cùng u ám, làm chuyện gì cũng có tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Tài lộc của tuổi Thân “đội mũ ra đi” khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại.

Tuổi Tý

Ngày hôm nay, Tý nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Có thể những lời bạn nói ra sẽ khiến người khác tổn thương hay đánh mất mối quan hệ của mình. Do tính nóng nảy nên bạn không thể kiềm chế được cảm xúc. Điều này khiến những lời bạn nói ra không mấy hay ho khiến người khác phiền lòng.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn có một ngày u ám, tuổi Thân tài lộc hư hao - Ảnh 1
Sửu có năng lực giải quyết khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có năng lực giải quyết những vấn đề khó khăn, nan giải. Tiềm năng của bạn sẽ được bộc lộ nhanh chóng và được nhiều người tán thưởng, thán phục. Ngày hôm nay, bạn được cấp trên yêu mến, đồng nghiệp kính nể và công việc vô cùng hanh thông.

Tuổi Dần

Dần nhận được nhiều tin vui. Bạn nhận được nhiều cơ hội phát triển trong công việc sau này. Ngày hôm nay, công việc của bạn có nhiều thay đổi bất ngờ. Có thể bạn sẽ có nhiều cơ hội trở thành lãnh đạo, tài năng được công nhận, mục tiêu có thể hoàn thành nhanh chóng.

Tuổi Mão

Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Người làm công ăn lương nhận thêm công việc bên ngoài, vì vậy nguồn tiền đổ về liên tục. Người kinh doanh nhận được nhiều hợp đồng béo bở, uy tín ngày một lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên trong công việc có nhiều thử thách nhưng rồi bạn cũng sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua dễ dàng.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn có một ngày u ám, tuổi Thân tài lộc hư hao - Ảnh 2
Thìn có một ngày không mấy tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có một ngày khá u ám. Vì cãi nhau với đồng nghiệp nên tâm trạng của bạn không mấy tốt. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến công việc cũng như vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chuyện gia đình của bạn cũng vô cùng rối ren. Thìn xảy ra cãi vã với người thân, những bí mật cất giấu trong lòng cũng có dịp bộc lộ hết.

Tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ trong hôm nay tiến hành thuận lợi theo hướng mà bạn đề ra. Điều này vô cùng tốt cho công việc cũng như những định hướng của bạn trong tương lai. Tuy nhiên về phương diện tình cảm lại không suôn sẻ. Cả hai cãi nhau liên tục khiến tình cảm rạn nứt, bất hòa.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn có một ngày u ám, tuổi Thân tài lộc hư hao - Ảnh 3
Ngọ vướng phải nhiều điều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đối mặt với nhiều điều xui xẻo, điềm báo phá tài đổ về. Vì vậy bạn nên cẩn trọng trong từng bước đi của mình. Khi tiến hành việc gì nên cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang. Những mối họa khôn lường liên tiếp đổ về khiến bạn trở tay không kịp, ảnh hưởng đến con đường tiền tài.

Tuổi Mùi

Mùi đón nhận nhiều tin vui về phương diện tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nhiều hơn dự kiến. Không cần phải bôn ba, vất vả trong việc kiếm tiền, chỉ cần ngồi yên tiền đổ về đếm không xuể. Công việc, dự án được tiến hành trôi chảy. Tuy nhiên bạn cũng không tránh khỏi họa thị phi, vì vậy nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

Tuổi Thân

Thân gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc. Vì vậy, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Làm chuyện gì cũng nên cân nhắc thật kỹ càng, đừng mua sắm phung phí. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều điều không vui. Nói chung ngày hôm nay đối với Thân vô cùng u ám và đen tối.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ bảy ngày 23/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn có một ngày u ám, tuổi Thân tài lộc hư hao - Ảnh 4
Công việc của Dậu rối ren, không giải quyết được - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình công việc của bạn có nhiều rối ren. Bạn bị đồng nghiệp chơi xấu nên ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Vì vậy Dậu nên khiêm nhường, đừng giận quá mất khôn và đừng tự tin thái quá khiến bản thân càng bị ganh ghét. Bạn nên biết cách khiêm tốn, sống an phận để không phải chuốc khổ đau vào mình.

Tuổi Tuất

Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn. Người kinh doanh kiếm được nhiều hợp đồng tốt. Người làm công ăn lương được cấp trên công nhận tài năng. Công việc của bạn có nhiều chuyển biến mới. Tuy nhiên hãy sáng suốt và bình tĩnh để không mắc sai lầm đáng tiếc.

Tuổi Hợi

Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng tốt đẹp. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, vận đào hoa rực rỡ. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, gia đạo hưng thịnh, ngọt ngào khiến người khác ghen tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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