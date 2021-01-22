Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn thu hút tiền tài, tuổi Mão quý nhân theo gót không rời

Tâm linh - Tử vi 22/01/2021 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của 12 con giáp, tuổi Thìn thu hút tiền tài cực mạnh. Tuổi Mão quý nhân theo gót không rời, đánh đâu thắng đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều khó khăn cũng như trở ngại xảy ra với mình trong ngày để tìm cách giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Tý

tu vi thu bay ngay 23/1/2021 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Tý gặp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý gặp nạn lớn, không có quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều chuyện buồn phiền, tiền bạc thất thoát nhiều vì đầu tư. Tiền bạc của bạn không cánh mà bay, bị người khác lừa gạt, thậm chí phải vay mượn khắp nơi để thanh toán nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Sửu

Sửu tiền chất đống, tiêu xài thả ga trong thời điểm này. Bạn cầu được ước thấy, làm mười tiêu một nên tài khoản tiết kiệm cứ tăng lên đều đều. Đây là điều tốt giúp tinh thần của bạn phấn chấn, bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu nay cũng tan biến.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Dần

Công việc của Dần gặp nhiều thuận lợi, bao nhiêu khó khăn cũng được giải quyết tốt đẹp. Trong ngày, bạn không còn gặp bất cứ tiểu nhân nào cản đường, hãm hại con đường công danh của mình. Những điều này giúp cho vận trình của bạn chuyển biến theo hướng tích cực nên tinh thần tốt hơn nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Mão

tu vi thu bay ngay 23/1/2021 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Mão vận trình đỏ rực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có vận trình công việc đỏ rực, muốn gì được nấy. Về phương diện tình cảm, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Bạn là người đào hoa nên đi đến đâu cũng nhận được lời tỏ tình. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, đổi đời trong thời điểm này. Công việc từ khó khăn biến thành thuận lợi nên tinh thần của bạn tốt hơn. Tiền bạc, công việc thăng hoa, tiến lên mức đáng báo động. Nói chung vận trình của bạn khá tốt nên tinh thần làm việc cũng hăng hái.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Tỵ

Tỵ nên chú trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này, đừng thẳng thắn quá mức ảnh hưởng đến vận trình. Trong công việc, bạn bị cấp trên phàn nàn vì không tập trung. Những ý tưởng sáng tạo của bạn không được đánh giá cao, thậm chí còn bị chê bai. Nói chung vận trình của bạn khá ảm đạm, tiền bạc không như ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Ngọ

tu vi thu bay ngay 23/1/2021 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Ngọ bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ bị hãm hại, nói xấu sau lưng nên vận trình vô cùng thê thảm. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba chen vào khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Những chuyện bạn làm điều khiến đối phương không vui, có thể đường ai nấy đi trong thời gian tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Mùi

Mùi kinh doanh thuận lợi, buôn một được mười tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang vô đối. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi vì sự sáng tạo, thông minh. Thậm chí còn ngồi không cũng hưởng được lộc ơn trên ban cho, không cần phải lao động vất vả.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Thân

Thân nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều biến cố xảy ra với mình trong thời điểm này. Những chuyện không vui đổ về liên tục khiến bạn trở tay không kịp. Chuyện tiền bạc cũng thất thoát nhiều, làm một tiêu mười nên khó tránh khỏi lâm vào tình cảnh nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Dậu

Dậu có vận trình giảm sút rõ rệt, sức khỏe cũng không ổn định. Bạn không biết tiết kiệm tiền bạc nên làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiều. Trong chuyện tình cảm, bạn không mở lòng nên đánh mất nhiều cơ hội tìm được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Tuất

Tuất có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên tinh thần mệt mỏi, lâm vào tình trạng mất ăn mất ngủ. Những ý tưởng, sáng tạo của bạn không được công nhận, thậm chí còn bị bác bỏ thậm tệ. Chuyện tình cảm cũng cũng không như ý khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 23/1/2021 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Bảy ngày 23/1/2021 của tuổi Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Trong công việc, bạn có thể thăng tiến lên vị như ý muốn, được cấp trên khen ngợi hết lời. Những xích mích với đồng nghiệp cũng được hóa giải, không còn chuyện buồn phiền như trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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