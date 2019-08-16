Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tiền đầy két, tuổi Ngọ bị chơi xấu

Tâm linh - Tử vi 16/08/2019 09:37

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp: vận tài lộc của tuổi Mão dồi dào, tuổi Ngọ có thể gặp kẻ tiểu nhân trong công việc. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý cẩn thận giữ sức khỏe trong ngày mới. Sức khỏe yếu có thể ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Bù lại, các mối quan hệ khá tốt, tài lộc cũng không có dấu hiệu suy giảm.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu có ngày mới thuận lợi. Dù khó khăn thế nào, bạn đều có thể đương đầu để vượt qua.

Sự nghiệp tiến triển như ý, bạn có cơ hội gặt hái thành công. Chuyện tình cảm cũng thăng hoa, người độc thân hay có đôi đều có tin vui.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 17/8/2019 4

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công danh của tuổi Dần rộng mở, bạn được quý nhân giúp đỡ.

Dù bận rộn với công việc nhưng bạn vẫn nên chú ý đến sức khỏe, dành thời gian thư giãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, vận tài lộc của tuổi Mão trong ngày mới dồi dào. Bạn có thể tìm được dự án khả thi, tiền bạc tăng tiến.

Dù vậy, tuổi Mão nên cẩn thận khi ra đường, tránh va chạm nguy hiểm.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Thìn

Dự báo ngày mới của tuổi Thìn có tài lộc khởi sắc. Công việc của bạn có nguồn thu tăng, nếu kinh doanh sẽ có lợi nhuận lớn.

Chuyện tình cảm lại có chút ảm đạm. Bạn nên dành thời gian cho đối phương hơn, tìm cách vun đắp tình cảm.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 17/8/2019 3
Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, công việc của tuổi Tỵ phát triển khá chậm, chủ yếu là do bạn tự cố gắng.

Dù vậy, nguồn thu vẫn ổn định, bạn cũng tiêu xài khá cẩn thận nên không lo thiếu hụt.

Về tình duyên, bạn nên cẩn thận thị phi có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Ngọ có thể gặp kẻ tiểu nhân trong công việc. Người này khá thân thiết với bạn, nên sẽ khiến bạn thất vọng.

Nhưng đừng để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng, bạn cần giữ vững tinh thần cho kế hoạch mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới, tài lộc của tuổi Mùi không có nhiều biến động, nhưng sẽ có dấu hiệu tốt trong tương lai. Nhờ vào mối quan hệ hay dự án mới mà tiền bạc có thể tăng.

Về tình duyên, bạn nên nhường đối phương một chút, đừng quá cố chấp.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 17/8/2019 2
Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân khá suôn sẻ cả sự nghiệp và tình duyên. Trong công việc bạn được nhiều người giúp đỡ. Trong tình cảm, bạn khá hạnh phúc với đối phương.

Điều xui xẻo trong ngày là tuổi Thân có thể bị mất tiền, hãy cẩn thận.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Dậu

Nhân duyên của tuổi Dậu trong ngày mới khá vượng. Bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt cho cả sự nghiệp và cuộc sống.

Sự nghiệp vẫn ở mức ổn định, chưa có điểm sáng.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Tuất

Đường sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mới khá hanh thông. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, giờ bạn đã được nhận thành quả xứng đáng.

Dù vậy, bạn nên giữ sức khỏe hơn, chú ý giữ ấm cơ thể, tránh những bệnh về đường hô hấp.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 17/8/2019 1
Tử vi thứ Bảy ngày 17/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Hợi khởi sắc sau những ngày dài tăm tối. Đây có lẽ là thành quả sau tháng ngày bạn khổ cực.

Về tình duyên, bạn có thể tìm được bạn đời qua lời giới thiệu của người quen.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp này sẽ đón hỷ vận trong tháng 10 tới, bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, cuối năm sung túc viên mãn

3 con giáp này sẽ đón hỷ vận trong tháng 10 tới, bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, cuối năm sung túc viên mãn

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có nhiều con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Tuy nhiên, không phải vào giai đoạn đầu năm, hay giữa năm mà là vào 3 tháng cuối năm, vận may của họ mới thật sự có chuyển biến. Cụ thể, trong tháng 10 tới đây, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón hỷ vận.

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