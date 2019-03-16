Tử vi thứ Bảy ngày 16/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí cực tốt, tuổi Tuất nhiều âu lo

Tâm linh - Tử vi 16/03/2019 05:00

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có tài lộc khởi sắc, thuận lợi để kiếm tiền. Bạn còn được giới thiệu cơ hội tăng thêm thu nhập. Tâm trạng bạn phấn khởi, các mối quan hệ đồng nghiệp hay tình cảm đều hòa hợp. Vận khí trong ngày của bạn khá tốt.

Tuổi Tý

Trong ngày mới, người tuổi Tý tự chuốc buồn phiền vào thân khi xen vào chuyện của người khác. Nhiệt tình của bạn đặt không đúng chỗ đúng lúc lại gây phản tác dụng.

Dù vậy, trong hôm nay, bạn làm việc nhóm rất tốt, đem đến thành quả tốt. Khi làm việc cùng ai, bạn hãy cố gắng lắng nghe, và có những quyết định đúng đắn nhất.

Tuổi Tý nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, nhất là dạ dày.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Thân.

Tuổi Sửu

Ngày mới của người tuổi Sửu không gặp nhiều trở ngại nhờ được quý nhân giúp dỡ. Dù vậy, bạn đừng nên tiến hành làm những gì quá lớn. Bạn chỉ nên chuẩn bị tốt để chờ cơ hội. Trong lúc đó, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ quý nhân.

Trong ngày, người tuổi Sửu cẩn thận lời ăn tiếng nói, dễ gây xích mích, mâu thuẫn trong gia đình. Bạn nên lựa lời mà nói, điều gì không hay hãy đợi bình tĩnh rồi tìm hướng giải quyết.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 16/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí cực tốt, tuổi Tuất nhiều âu lo - Ảnh 1
Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có tài lộc khởi sắc, thuận lợi để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có tài lộc khởi sắc, thuận lợi để kiếm tiền. Bạn còn được giới thiệu cơ hội tăng thu nhập.

Tâm trạng bạn phấn khởi, các mối quan hệ đồng nghiệp hay tình cảm đều hòa hợp. Vận khí trong ngày của bạn khá tốt.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận khi đi đứng, tránh điều không hay.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của người tuổi Mão có xảy ra tranh chấp về quyền lực. Dù có tham vọng nhưng hãy để lại ấn tượng tốt với người khác, đừng nóng vội.

Tài lộc có tiền nhưng không giữ được.

Nhân duyên trong ngày khá vượng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Ngày mới của người tuổi Thìn có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Bạn có thể nhân cơ hội này để đề xuất kế hoạch mới.

Tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn, ấm áp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 16/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí cực tốt, tuổi Tuất nhiều âu lo - Ảnh 2
Tử vi của người tuổi Tỵ có đường tài vận rộng mở, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của người tuổi Tỵ có đường tài vận rộng mở, làm ăn phát đạt. Đây là cơ hội tích lũy bạc tiền và tài sản.

Bạn làm nhiều thì tiền làm ra càng nhiều. Dù vậy, nếu khó khăn thì bạn nên tìm người hỗ trợ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Gia đạo của người tuổi Ngọ trong ngày mới có nhiều bất hòa, dễ gây mâu thuẫn anh em.

Trong ngày này, tuổi Ngọ đừng đứng ra mượn tiền cho người khác, dễ bị lừa hay chịu thiệt. Cách tốt nhất là nên khéo léo, cẩn thận vẫn hơn.

Bù lại, công việc trong ngày của bạn khá tốt, bạn đều hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Sức khỏe trong ngày mới của người tuổi Mùi có dấu hiệu giảm sút. Bệnh tật có thể bất chợt tìm đến bạn, cần phải từ bỏ những thói quen xấu.

Trong công việc, bạn cũng gặp nhiều chuyện không như ý, khiến quan hệ đồng nghiệp có mâu thuẫn.

Nhưng vận đào hoa trong ngày lại khá tốt, người độc thân có thể thu hút đối tượng đang để ý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 16/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí cực tốt, tuổi Tuất nhiều âu lo - Ảnh 3
Theo tử vi ngày mới cho hay, các mối quan hệ của người tuổi Thân khá hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới cho hay, các mối quan hệ của người tuổi Thân khá hài hòa. Đây sẽ là niềm vui cổ vũ bạn vượt qua khó khăn.

Tài lộc cũng phất lên như diều gặp gió. Dù vậy, bạn nên từ tốn, chậm mà chắc vẫn hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Dậu tương đối tốt, đạt được thành tựu. Nếu đang làm ở cơ quan, bạn có cơ hội đi công tác, thêm mối quan hệ tốt.

Tài lộc trong ngày ở mức trung bình. Muốn có sự khởi sắc, bạn cần có một kế hoạch lâu dài và nỗ lực nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Tâm trạng trong ngày mới của người tuổi Tuất khá bất ổn, nhiều âu lo. Bạn đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi nếu bạn dám đương đầu.

Đường công danh của bạn có phát triển nhưng đừng mơ quá cao xa. Chỉ cần cố gắng hết mình với những gì hiện tại đang có là được.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 16/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí cực tốt, tuổi Tuất nhiều âu lo - Ảnh 4
Tài vận trong ngày của người tuổi Hợi khá tươi sáng, dư dả để chi tiêu, vui chơi - Ảnh minh họa: Internet

Có điềm báo xô xát trong ngày mới của người tuổi Hợi. Tốt nhất là bạn nên kiềm chế bản thân, tránh sinh chuyện không như ý.

Tuổi Hợi nên bớt nóng giận sẽ thu hút phúc khí, nhân duyên cũng tốt đẹp hơn. Và nếu bạn chịu khó lắng nghe người khác, phát huy tốt bản thân thì sẽ đạt được điều mong muốn.

Tài vận trong ngày của người tuổi Hợi khá tươi sáng, dư dả để chi tiêu, vui chơi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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