Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất: Mùi tài lộc gõ cửa, Hợi bị hung tinh vây hãm, Dần kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 13/11/2020 05:32

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của 12 con giáp bạn sẽ biết chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên của bản mệnh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất. 

tu vi thu Bay ngay 14 11 2020 cua 12 con giap 1
Tử vi ngày mới, thứ Bảy ngày 14/11/2020 Tý cần học cách lắng nghe, cân nhắc nếu không sẽ phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Tý

Vì không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, thường cáu gắt, bực bội vô cớ nên Tý sẽ rất dễ bị tiểu nhân kích động mà đưa ra những quyết định sai lầm. Thế nên, trong tử vi ngày mới, thứ Bảy ngày 14/11/2020 Tý cần học cách lắng nghe, cân nhắc nếu không sẽ phải trả giá đắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Sửu

Bản mệnh thích thể hiện, khoe khoang nên sẽ vướng phải khá nhiều rắc rối. Bị đồng nghiệp hiểu lầm, cấp trên quở trách nên công việc của Sửu không mấy khả quan. Tốt nhất, Sửu hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng chen vào việc của người khác kẻo rước họa.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, thông minh và dám nghĩ dám làm nên chẳng cần dựa dẫm vào ai Dần vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy. Trong tử vi mới nhất có nói, thứ Bảy của Dần sẽ ngập trong nhung lụa, kiếm được bộn tiền trong chớp mắt. 

tu vi thu Bay ngay 14 11 2020 cua 12 con giap 2
Nhờ được sao Thiên Tài soi chiếu nên con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Mão

Trước những quyết định quan trọng Mão cần cân nhắc cẩn thận, đừng vì lời ngon tiếng ngọt mà hấp tấp kẻo xôi hỏng bỏng không. Nhờ được sao Thiên Tài soi chiếu nên con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp, đón chào tuần mới với phúc lộc ùa vào nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Thìn

Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng phất lên đổi đời, sung sướng như tiên. Cuối ngày Thìn và một nửa sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn bên ánh nến, hạnh phúc êm đềm.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Tỵ

Nhờ có sao Chính Quan phù trợ nên những dự định, kế hoạch của Tỵ đều suôn sẻ thuận lợi, viên mãn không ngờ. Đặc biệt, Tỵ sẽ được hưởng món tiền thưởng khá lớn, cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn chỉ trong tích tắc. 

tu vi thu Bay ngay 14 11 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ đừng sợ thất bại, hãy cứ vững tin vào chính mình rồi tiền sẽ tự chui vào túi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ sẽ gặt hái khá nhiều thành công trong ngày hôm nay. Chẳng những làm ăn suôn sẻ, của nả chất đống con giáp may mắn này còn “đạp trúng hũ vàng”, phất lên sau một đêm. Thế nên, Ngọ đừng sợ thất bại, hãy cứ vững tin vào chính mình rồi tiền sẽ tự chui vào túi bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi là con giáp khéo léo, tinh tế và cực khôn ngoan. Họ nhạy bén với thời cuộc, biết nghĩ cho người khác nên quý nhân hết lòng nâng đỡ, nghèo mấy cũng thành đại gia. Tình tiền viên mãn, tin vui tài lộc gõ cửa nên tử vi ngày mới của Mùi sẽ đỏ chót như son.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Thân

Sao đào hoa chiếu mệnh nên nếu đang độc thân Thân sẽ tìm được một nửa lý tưởng trong tình huống vô cùng bất ngờ. Từ đây, phúc phần theo chân sẽ giúp con giáp này hạnh phúc ấm êm, tình duyên viên mãn. 

tu vi thu Bay ngay 14 11 2020 cua 12 con giap 4
Nếu không học cách dung hòa trong các mối quan hệ thì Dậu ắt bị đào thải - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Dậu

Vì chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết cách thấu hiểu, sẻ chia và quá ích kỷ nên Dậu gây thù chuốc oán với khá nhiều người. Ngay cả cấp trên, dù cưng chiều Dậu đến mấy cũng chẳng thể bênh vực. Vậy nên, nếu không học cách dung hòa trong các mối quan hệ thì việc Dậu bị đào thải khỏi tập thể là điều khó tránh khỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm nên Tuất sớm thành công trong công việc. Tuy nhiên, chính vì quá thật thà nên Tuất đã vô tình đắc tội với không ít người. Thời điểm này, bạn cần tiết chế bản thân, đừng hấp tấp mà gây nên tai họa khó lường.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/11/2020 của tuổi Hợi

Hung tinh vây hãm, xui xẻo đeo bám nên Hợi sẽ có ngày mới khá chật vật. Muốn bình an vô sự Hợi cần suy xét cẩn trọng trong mọi điều, nhất là chuyện tình cảm.

Đừng vì cả nể, sợ mất lòng mà chịu thua thiệt, hàm oan không thể gột rửa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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