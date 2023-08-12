Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp có của ăn của để, vận cát khí cực tốt, bứt phá thành đại gia, tiền đầy túi tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 12/8 khổ tận cam lai, nhận nhiều hỷ sự, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, năm nay, người tuổi Tỵ thể hiện tốt mọi mặt. Đặc biệt trong ngày 12/8, họ có thể kiếm được khoản tiền mà trước đó cả năm vất vả mới có được.

Con giáp tuổi Tỵ ngày càng tự tin và kiên định với sự lựa chọn của mình, mọi việc đều không xảy ra sai lầm, thu lợi ngày càng nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tỵ cũng sẽ có nhiều đồng đội tốt để cùng “chung vai đấu cật” trên con đường đi đến thành công. Họ sẽ không ngại vất vả, nỗ lực hết sức để bật phá trên đà đang thăng tiến, dành hết thành công này đến thành công khác để đạt được những mục tiêu đề ra.

Những thay đổi trong cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 12/8 không chỉ “một chút”, tương lai ngày càng giàu có và thành đạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp có của ăn của để, vận cát khí cực tốt, bứt phá thành đại gia, tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo Tử vi, trong 12 con giáp thì tuổi Tuất luôn là những người nghiêm túc và thực tế trong công việc. Bất kỳ việc lớn nhỏ gì, chỉ cần tuổi Tuất nói ra đều cố gắng làm cho bằng được.

Tuổi Tuất cũng là người hòa đồng, thân thiện nên thích hợp với các công việc hội nhóm, tập thể. Con giáp này cũng được lòng bạn bè, đồng nghiệp nên mỗi khi gặp khó khăn, chị chỉ cần lên tiếng đều được giúp đỡ nhiệt tình.

Ngày 12/8 sẽ là thời điểm lý tưởng để con giáp này thực hiện tốt các việc còn dang dở. Được Thần Tài nhả vía, người tuổi Tuất sẽ gặp được không ít may mắn trong việc làm ăn.

Với tuổi Tuất làm công ăn lương, ngoài khoản lương cố định hàng tháng, con giáp này còn có thêm một vài nguồn thu khác từ các việc làm thêm.

Nếu cố gắng làm việc và biết cách chi tiêu hợp lý thì cuộc sống người tuổi Tuất sẽ luôn sung túc.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp có của ăn của để, vận cát khí cực tốt, bứt phá thành đại gia, tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước qua giai đoạn khó khăn, tuổi Mùi càng gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc trong ngày 12/8. Vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu.

Đặc biệt, ngày 12/8 sẽ là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ và sẽ kết thúc vào cuối tháng, thế nhưng điều đó cũng đủ để tuổi Mùi có một khoản lớn để đầu tư vào những dự án khác trong thời gian tới. Tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt thành quả cao nhất có thể.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp có của ăn của để, vận cát khí cực tốt, bứt phá thành đại gia, tiền đầy túi tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 11/8/2023, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

Sau hôm nay, thứ Sáu 11/8/2023, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người sau ngày 11/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 12/8 tu vi ngay 13/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 32 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 47 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 47 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn