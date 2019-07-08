Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý sức khỏe sa sút, tuổi Thìn công việc chậm trễ áp lực ngập đầu

Sức khỏe của bạn có nhiều dấu hiệu sa sút trầm trọng. Vì áp lực công việc nên bạn thường xuyên căng thẳng dẫn đến trầm cảm. Thế nên Tý hãy chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn để cân bằng công việc cũng như đời sống cá nhân một cách thích hợp nhất.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực, được quý nhân giúp đỡ, đồng thời cũng bị tiểu nhân hãm hại. Nhất là con giáp tuổi Tý, Thìn, Tỵ…

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Dần khá tốt. Bạn muốn gì được nấy, tinh thần vô cùng hưng phấn. Nhờ vậy mà bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong công việc. Ngày hôm nay, Dần không còn phải sợ bất cứ ai nói xấu hay cản đường thăng tiến của bạn.

Sửu có nhiều ý tưởng độc đáo được cấp trên, đồng nghiệp kính nể, quý trọng. Bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình nên sẽ sớm đạt vị trí đáng mong ước. Hãy cố gắng biến ước mơ của mình thành sự thật. Đây là thời điểm tốt để bạn phát triển bản thân trong tương lai.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Mão công việc tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm việc của Mão tăng lên đáng kể. Chất lượng công việc cũng đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ. Cấp trên trọng dụng có thể cất nhắc cho bạn lên vị trí nhiều người mơ ước. Nói chung chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ thành công và kiếm được số tiền khủng.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Thìn

Công việc của Thìn có dấu hiệu thụt lùi, chậm trễ. Vì lo yêu đương, bạn không tập trung vào công việc nên bị cấp trên thường xuyên quở trách. Nếu không cân bằng hai chuyện này, sớm muộn gì bạn cũng bị tiểu nhân rình rập xung quanh tìm cách hãm hại, cản đường thăng tiến.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Tỵ bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp nhiều tiểu nhân cản đường, thậm chí còn nói xấu sau lưng. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh dự cũng như ấn tượng của bạn trong mắt cấp trên. Tốt nhất là đừng chen vào chuyện của người khác, chú trọng lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi vây quanh.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Ngọ

Trong chuyện tình cảm, bạn gặp khá nhiều khắc tinh. Điều này dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, cãi vã liên tục giữa bạn và người ấy. Nếu không giải quyết êm xuôi, tinh thần của bạn sẽ vô cùng căng thẳng ảnh hưởng đến công việc cũng như đời sống thường ngày của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Mùi có thể giải quyết những vấn đề khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi khá sáng suốt và tỉnh táo trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, khúc mắc của mình. Đồng thời bạn cũng có thể giúp người khác vượt qua khó khăn. Trong một tập thể, bạn là người đi đầu dẫn dắt người khác đương đầu với nhiều sóng gió. Vì vậy có rất nhiều người ngưỡng mộ bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Thân

Thân có nhiều cơ hội cải thiện tài chính của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay bạn đừng nên tin tưởng người khác, đặc biệt là những người thân thiết. Nếu tin tưởng quá mức, bạn sẽ dễ rơi vào lao lý, nhất là chuyện về sổ sách, tiền bạc. Những người đó sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn để hãm hại bạn mất trắng, thân bại danh liệt.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Dậu vô cùng dồi dào, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có vận tài lộc vô cùng dồi dào, vượng phát. Ngày hôm nay bạn có thể nhận được số tiền khá lớn dư dả cho chi tiêu, mua sắm không lo về giá. Tuy nhiên Dậu cũng nên chi tiêu tiết kiệm một chút để cuộc sống sau này an nhàn, thảnh thơi hơn một chút. Thời trẻ không tiêu hoang về già sẽ bình yên hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Tuất

Dù bạn cố gắng nhiều, chăm chỉ hết mức nhưng vẫn không được đền đáp xứng đáng. Cấp trên và đồng nghiệp không công nhận tài năng cũng như công việc mà bạn làm. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tồi tệ, càng suy nghĩ càng căng thẳng, buồn rầu không yên.

Tử vi thứ Ba ngày 9/7/2019 của tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của Hợi có nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình sớm nhận được tin vui về tiền bạc và con cái. Những mâu thuẫn, cãi vã của những người yêu nhau cũng nhanh chóng được hóa giải, mọi hiềm khích đều được dung hòa tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm