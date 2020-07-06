Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ hốt tiền hốt tình, tuổi Mùi sức khỏe giảm sút

Theo tử vi 12 con giáp, Tý làm một tiêu mười khiến vận trình vô cùng lao đao. Vấn đề lớn nhất xảy ra với bạn trong ngày đó là thiếu tiền, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn phải vay mượn khắp nơi khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi không dám gặp mặt.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày tốt xấu của mình như thế nào để tìm cách đối mặt.

Công việc của Dần nhận được khá nhiều điều may mắn, tiền bạc đổ về liên tục. Bạn làm việc khá tốt nên được cấp trên công nhận. Đồng nghiệp mến mộ tài năng của bạn nên không còn gây khó dễ, xích mích trước đây được hóa giải nhanh chóng.

Sửu nghiêm túc trong công việc nên được cấp trên đánh giá khá cao. Khả năng của bạn được nhiều người công nhận. Vì vậy bạn tha hồ thể hiện bản thân, thực hiện những kế hoạch riêng của mình. Trong chuyện tình cảm, Sửu nhận được khá nhiều lời tỏ tình, vận đào hoa đỏ rực.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Mão

Mão là con giáp mạnh mẽ, được nhiều người yêu mến vì sự nhiệt tình của bạn. Trong công việc, bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn lắng nghe thấu hiểu đối phương nên mối quan hệ ngày càng bền chặt, gắn bó.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Thìn tiền bạc đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, kế hoạch làm ăn của Thìn được nhiều người ủng hộ, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bạn có nghề tay trái nên không sợ thiếu trước hụt sau. Lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền, tha hồ tiêu không bao giờ hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm vô cùng vượng sắc.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có nhiều người chơi xấu, hãm hại nên tình duyên lận đận, công việc gặp nhiều chuyện buồn. Cấp trên không xem trọng những ý tượng của bạn. Công sức của bạn đều đổ sông đổ bể, nỗ lực bao nhiêu cũng không được đền đáp xứng đáng. Điều này khiến tinh thần của bạn giảm sút, mệt mỏi không yên.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp may mắn hốt hết tình tiền của thiên hạ. Bạn nên cố gắng phát huy hết năng lực của mình để cấp trên tín nhiệm. Tuy nhiên làm gì cũng nên chú ý sức khỏe, đừng ôm đồm hết việc vào người mà ảnh hưởng đến tinh thần của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Mùi sức khỏe giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi sức khỏe giảm sút vì đau đầu giải quyết nhiều công việc lớn. Bạn gánh nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống nên tinh thần mệt mỏi, buồn phiền không yên. Lời khuyên cho Mùi nên chú ý bảo vệ bản thân, đừng làm việc quá sức, ôm đồm quá nhiều việc.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Thân

Thân gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc đổ về liên tục. Bạn có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, được cấp trên yêu mến giao cho nhiều dự án lớn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trục trặc, mối quan hệ có nhiều hiểu lầm không thể giải quyết được.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Dậu

Bạn đặt nhiều niềm tin vào người khác nhưng bị lợi dụng khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp nhiều áp lực vì người kia khá đào hoa. Mối quan hệ của bạn lung lay vì bạn đa nghi, luôn làm phiền người kia mọi lúc mọi nơi khiến họ nhàm chán.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Tuất vui vẻ, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình. Công việc, tình duyên của bạn đều khá hanh thông, thuận lợi hơn bản thân mong đợi. Vận tài chính của bạn có nhiều khởi sắc tha hồ mua sắm, tiêu xài không lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Ba ngày 7/7/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Hợi làm mất lòng đồng nghiệp nên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Vì vậy khi gặp khó khăn, bạn phải một mình giải quyết, không có người giúp đỡ. Trong ngày, bạn cũng gặp khá nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm