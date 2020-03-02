Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đếm tiền tỷ, tuổi Tỵ thất tình lo âu

Tâm linh - Tử vi 02/03/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn có cơ hội làm giàu, đếm tiền mỏi tay. Tuổi Tỵ thất tình, lo âu về công việc lẫn chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình buồn vui, may mắn hay xui xẻo như thế nào để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Tý

Tý nhận được nhiều lời mời đầu tư vào bất động sản. Bạn nên cân nhắc điều này để kiếm thu nhập thêm cho mình. Bạn khá may mắn nên đầu tư vào lĩnh vực nào cũng thành công, gặt hái được nhiều thành tựu khiến đồng nghiệp “lác mắt”. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 3/3/2020 cua 12 con giap 1

  Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Sửu mâu thuẫn, cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Sửu gặp nhiều mâu thuẫn, tranh cãi trong chuyện tình cảm. Vì tính cách bướng bỉnh, không nghe lời và không tiếp thu ý kiến của đối phương, mối quan hệ của bạn lục đục, rạn nứt. Điều này khiến tâm trạng của bạn buồn phiền không yên. Bên cạnh đó bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Dần

tu vi thu ba ngay 3/3/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Dần gặp nhiều tai nạn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Dần gặp nhiều tai nạn nhỏ trong ngày. Bạn có thái độ không tốt đối với cấp trên nên bị khiển trách, thậm chí là cắt lương thưởng. Điều này khiến vận tiền tài của bạn bấp bênh, túng thiếu vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp khá nhiều rắc rối, họa thị phi trong ngày. Công việc tồn đọng nên bạn phải tăng ca liên tục, không có thời gian dành cho bản thân cũng như gia đình. Vì vậy mà bạn mệt mỏi, buồn phiền, tình cảm gia đình cũng lạnh nhạt, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Thìn

Thìn gặp nhiều điều may mắn trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Bạn là con giáp đại gia, tha hồ đếm tiền tỷ trong ngày thứ Ba. Những người tuổi Thìn kiếm được hợp đồng béo bở, giúp bản mệnh thay vận đổi đời, giàu có lên trong thấy. Còn trong chuyện tình cảm, bạn đi đến đâu vận tình duyên đỏ rực, nhận được nhiều lời tỏ tình đến đó. Tuy nhiên hãy bình tĩnh đừng để bị lợi dụng.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 3/3/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Tỵ thất tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ rơi vào trạng thái thất tình, vận trình đều không hanh thông. Mối quan hệ của bạn gặp rắc rối đã lâu, sau đó đường ai nấy đi vô cùng căng thẳng. Điều này làm ảnh hưởng đến công việc khiến bạn mất tập trung gây ra nhiều sai lầm.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ làm công ăn lương nhận được tiền thưởng, lời khen ngợi từ cấp trên. Bạn được Thần Phật ưu ái nên vận tiền bạc đổ về liên tục. Còn những người kinh doanh nhận được nhiều lời mời đầu tư làm ăn, nếu nắm bắt tốt cơ hội, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Mùi

Mùi có một ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Bạn nhận được nhiều tin vui, sức khỏe cũng dần hồi phục sau cơn bệnh nặng. Đây là thời điểm giúp bạn gặt hái được nhiều điều may mắn, tình tiền đều viên mãn như bản thân mong muốn bao nhiêu lâu nay.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Thân

tu vi thu ba ngay 3/3/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Thân gặp họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân không mấy tốt đẹp vì gặp họa thị phi đeo bám. Bạn có thể đối mặt với những xích mích, mâu thuẫn của người khác. Đa số tuổi Thân đều gặp họa từ trên trời rơi xuống. Bạn bị vạ lây vì những chuyện không đâu của người xung quanh. Lời khuyên cho Thân là đừng nhiều chuyện, bao đồng mà hại thân.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp xui xẻo gặp nhiều điều tiêu cực trong ngày thứ Ba. Trong chuyện tình cảm, bạn bị người khác chơi xấu, mối quan hệ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vì vậy mà điều này ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Tuất

Tuất nhận được nhiều món quà bất ngờ trong ngày. Bạn không còn mệt mỏi, lo lắng vì món nợ chất chồng của mình. Trong ngày, công việc của bạn thuận lợi. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến vượt trội đúng như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Ba ngày 3/3/2020 của tuổi Hợi

Có tin vui về tiền bạc, Hợi tha hồ mua sắm, đi du lịch khắp nơi. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức khiến bản thân mệt mỏi, mắc nhiều chứng bệnh về đau đầu, đau bao tử. Hãy nhớ quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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