Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp có vận số cực đỏ, vàng bạc chật két, phúc trạch an khang, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền tài tìm đến nhà, tình cảm thăng hoa trong ngày 28/11.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong thời gian gần đây không được tốt cho lắm, mặc dù cũng có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng nhưng lại thường phải mở ví, có nhiều chuyện phải tiêu tiền. Về cơ bản thì thu chi khá cân đối, tuy nhiên khó có thể nói là tài lộc khởi sắc.

Song trong ngày 28/11, người tuổi Tý là con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ, gặp được quý nhân, nước dâng cao đẩy thuyền lên cao, bản mệnh được trọng dụng. Bạn có thể được người khác mời về làm việc với mức lương cao, cũng có thể nhận được dự án lớn. Tài lộc cực vượng, khiến cho bao người xung quanh, từ đồng nghiệp tới bạn bè của người tuổi Tý đều vô cùng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp có vận số cực đỏ, vàng bạc chật két, phúc trạch an khang, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vốn là người trời sinh vận quý nhân rất vượng, cả đời luôn có quý nhân đi theo trợ giúp, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Hơn nữa, tuổi Mùi ngũ hành bản mệnh thuộc Thổ, Thổ sinh Kim nên tuổi Mùi luôn có vận thế đại phát, gặp khó thường có quý nhân ra tay cứu trợ.

Trong ngày 28/11, gặp được Tài thần, lại có thêm năng lượng trợ giúp của hai cát tinh “Thái Dương” và “Hồng Loan”, nhân duyên vượng, luôn có người trợ giúp, tụ tài đắc phúc, vạn sự hạnh thông.

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp có vận số cực đỏ, vàng bạc chật két, phúc trạch an khang, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp tuổi Tuất sống rất ngay thẳng, trung thực, chân thành, biết trước biết sau. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Trong công việc, họ thể hiện được sự tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết.

Người tuổi Tuất rất thích được giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Họ rất biết cách duy trì các mối quan hệ giữa người với người.

Trong ngày 28/11, người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Quý nhân này có thể là họ hàng, người quen của họ.

Nhờ có quý nhân và các mối quan hệ hữu hảo, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, tài vận tăng lên nhanh chóng. Nhờ buôn bán bằng cái tâm lẫn cái tài, người tuổi này thu hái bộn tiền, mọi dự định đều trở thành hiện thực vào thời điểm này.

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp có vận số cực đỏ, vàng bạc chật két, phúc trạch an khang, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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