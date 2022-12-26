Tử vi thứ Ba ngày 27/12/2022, 3 con giáp lộc lá đột phá, tài khoản tăng vọt, may mắn gõ cửa nhà, đón “lộc trời” tới tấp, làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 15:45

Tử vi dự báo thứ Ba ngày 27/12/2022, 3 con giáp này may mắn gõ cửa nhà, đón “lộc trời” tới tấp, làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, tiêu tiền thả ga.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo thứ Ba ngày 27/12/2022, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên. Tuổi Mão càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng.

Tử vi thứ Ba ngày 27/12/2022, 3 con giáp lộc lá đột phá, tài khoản tăng vọt, may mắn gõ cửa nhà, đón “lộc trời” tới tấp, làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, tiêu tiền thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng thực chất khi đã trở thành bạn bè mới có thể nhận biết được trái tim ấm áp, sự nhiệt tình bên trong của con giáp này. Vì vậy mà người tuổi Ngọ thường có những người bạn rất tốt và chính họ là quý nhân đem lại may mắn cho Ngọ.

Tử vi thứ Ba ngày 27/12/2022, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ”, “Quốc Ấn” nên tài vận của người tuổi Ngọ có sự thay đổi vượt trội so với năm ngoái. Mọi phiền toái, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để.

Tử vi thứ Ba ngày 27/12/2022, 3 con giáp lộc lá đột phá, tài khoản tăng vọt, may mắn gõ cửa nhà, đón “lộc trời” tới tấp, làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, tiêu tiền thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, vận quý nhân hưng phát trong suốt 6 tháng đầu năm 2023 nên người tuổi Ngọ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi còn giáp này. Ngoài ra, nhờ có cao nhân chỉ điểm mà Ngọ có thể một bước lên trời, được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn trong ngày 27/12 này. Theo tử vi, đây là một ngày hội tụ đầy đủ ba yếu tố "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà Phúc Tinh mang đến không ít vận son cho con giáp này nhất là mặt tài chính. Dù là làm ở lĩnh vực nào cũng kiếm được một khoản kha khá. 

Tử vi ngày 27/12/2022, với những người làm công ăn lương lại càng có thêm cơ hội thể hiện năng lực nơi làm việc, được cấp trên để ý từ lâu. Đồng nghiệp cũng thêm phần quý mến, coi trọng vị thế, tầm quan trọng của bạn trong tập thể.

Tử vi thứ Ba ngày 27/12/2022, 3 con giáp lộc lá đột phá, tài khoản tăng vọt, may mắn gõ cửa nhà, đón “lộc trời” tới tấp, làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, tiêu tiền thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cứ luôn tin tưởng vào năng lực bản thân mà phát huy cao độ trong các nhiệm vụ ngày này, chắc chắc bạn sẽ nhận lại khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Những người làm ăn kinh doanh kiếm lợi từ các nguồn đầu tư trước đó, đơn hàng nổ liên tiếp khiến bạn không kịp đóng hàng, đưa đơn. Tuy có đôi phần bận rộn nhưng lại khiến bản mệnh nở mày nở mặt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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