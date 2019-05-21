Tử vi thứ Ba ngày 21/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bị khiển trách, tuổi Thân gặp nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 21/05/2019 05:09

Tuổi Ngọ có thể bị khiển trách hay gặp thị phi trong ngày mới. Cách tốt nhất là bạn nên sửa đổi thái độ làm việc, cần cầu tiến và học hỏi nhiều hơn. Tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Chuyện gì cũng thuận lợi, cùng khả năng của bản thân, bạn dễ dàng đạt được nhiều mục tiêu như ý.

Tuổi Tý

Ngày mới, tuổi Tý làm gì cũng rất tập trung, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhờ vậy, bạn được đánh giá cao, sự nghiệp có bước tiến mới.

Dù vậy, tình cảm có chút trở ngại. Người độc thân chưa biết mình muốn gì. Người có đôi dễ có mâu thuẫn với nửa kia.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên công việc có nhiều thành quả tốt trong ngày mới.

Đây cũng là ngày tam hợp nên tình duyên của bạn khá khởi sắc. Bạn có thể tìm được một nửa thích hợp. Các cặp đôi có nhiều cơ hội thấu hiểu nhau hơn.

Tài lộc trong ngày khá vượng.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 21/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bị khiển trách, tuổi Thân gặp nhiều may mắn - Ảnh 1
Ngày mới, tuổi Dần gặp nhiều điều không thuận lợi, có thể là trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Dần gặp nhiều điều không thuận lợi, có thể là trong công việc. Dù vậy đừng nghĩ là do vận mệnh, bạn cần phải biết mình sai ở đâu để sửa và hoàn thiện hơn.

Tình duyên có điềm báo tiểu nhân. Bạn nên lý trí và bình tĩnh với tình cảm của mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác.

Tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão phát huy lợi thế trong giao tiếp, thích ứng với hoàn cảnh và hòa nhập với mọi người.

Tình duyên khởi sắc.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn khá tốt trong ngày mới. Đây không còn là vận may, mà là kết quả sau một quá trình nỗ lực không ngừng của bạn.

Tình cảm có chút rắc rối. Bạn cần tìm lại cân bằng trong tình cảm của cả hai.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 21/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bị khiển trách, tuổi Thân gặp nhiều may mắn - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Tỵ trong ngày mới có nhiều dấu hiệu tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Tỵ trong ngày mới có nhiều dấu hiệu tốt. Bạn được giúp đỡ, chỉ đường nên mọi chuyện đều thấy rất thuận lợi.

Tình duyên vượng sắc, nhất là với người độc thân.

Tài lộc dồi dào nhưng nên cẩn thận với những quyết định quan trọng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể bị khiển trách hay gặp thị phi trong ngày mới. Cách tốt nhất là bạn nên sửa đổi thái độ làm việc, cần cầu tiến và học hỏi nhiều hơn.

Đây là ngày tốt để bạn hàn gắn tình cảm.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong hôm nay khá thuận lợi, không cần vất vả hay tranh đấu với ai.

Với tình duyên, bạn chỉ cần dùng chân tình để gây ấn tượng. Người có đôi sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thăng hoa trong tình yêu.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 21/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bị khiển trách, tuổi Thân gặp nhiều may mắn - Ảnh 3
Ngày mới, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Chuyện gì cũng thuận lợi, cùng khả năng của bản thân, bạn dễ dàng đạt được nhiều mục tiêu như ý.

Tình duyên được cải thiện, mâu thuẫn được giải quyết.

Tuổi Dậu

Vận trình  công việc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt đẹp. Người kinh doanh có cơ hội tiềm năng để phát triển, tăng lợi nhuận mà không quá vất vả.

Tình duyên kém sắc, các cặp đôi không đủ cảm thông, thấu hiểu nên dễ bất hòa.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong ngày mới có nhiều dấu hiệu tiêu cực. Chuyện thị phi, vô lý dễ khiến mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp xấu đi.

Bù lại, tình duyên của bạn khá tốt. Người ấy luôn đồng hành và ủng hộ bạn hết mình.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 21/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ bị khiển trách, tuổi Thân gặp nhiều may mắn - Ảnh 4
Tuổi Hợi nên kiểm soát tâm trạng, cảm xúc của bản thân trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi nên kiểm soát tâm trạng, cảm xúc của bản thân trong ngày mới. Đừng chủ quan, mang tâm lý hơn thua với người khác.

Về tình duyên, bạn nên tiết chế cảm xúc, để mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt hơn cho cả hai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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