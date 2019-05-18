3 nàng giáp hay cằn nhằn càm ràm với chồng, nhưng họ im lặng là ắt lớn chuyện

Tâm linh - Tử vi 18/05/2019 05:06

Sau khi lấy chồng, phụ nữ thường dễ cằn nhằn, càm ràm với chồng, nhất là 3 nàng giáp này. Nhưng một khi họ im lặng thì ắt là lớn chuyện rồi!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là nàng giáp hay cằn nhằn. Đây là con giáp trời sinh vốn vui tính, hay nói và sống rất tình cảm. Ngay khi còn bé, nàng đã hòa đồng với mọi người. Trong các mối quan hệ, nàng luôn hoạt bát, vui vẻ.

3 nàng giáp hay cằn nhằn càm ràm với chồng, nhưng họ im lặng là ắt lớn chuyện - Ảnh 1
Khi biết người khác không để tâm những gì mình nói, tuổi Mão sẽ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng giáp tuổi Mão rất để tâm đến người xung quanh. Nếu không hiểu, có người sẽ cho rằng nàng soi mói, hay lắm lời. Nhưng thật ra, những gì nàng nói đều có lý do và chứa đựng mong muốn để đối phương hoàn thiện tốt hơn.

Khi biết người khác không để tâm những gì mình nói, tuổi Mão sẽ im lặng. Nhưng khi nàng im lặng thì cũng là lúc không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa!

Tuổi Thìn

So với tuổi Mão thì tuổi Thìn không hoạt ngôn bằng. Nàng giáp này chỉ nói nhiều với người họ thấy thân thiết và an toàn. Tính cách của người tuổi Thìn vốn ngay thẳng, luôn rõ ràng minh bạch. Có hay không, trắng hay đen họ đều không nhập nhằng.

3 nàng giáp hay cằn nhằn càm ràm với chồng, nhưng họ im lặng là ắt lớn chuyện - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Thìn ít khi nói nhiều nhưng lời nào cũng đều thấm thía, chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu nàng có nói nhiều thì hãy nên tiếp thu, vì đó đều là tâm ý của nàng muốn góp ý. Phụ nữ tuổi Thìn ít khi nói nhiều nhưng lời nào cũng đều thấm thía, chân thành. Bởi thế, nếu không được để tâm, nàng sẽ thấy tổn thương, tình cảm cũng sẽ vơi đi.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần thẳng tính, cương trực nhưng có lúc rất lạnh lùng. Nếu không thân thiết thì người khác có thể nghĩ nàng giáp này khó gần. Nhưng thật ra đây là con giáp ấm áp và luôn mong muốn giúp đỡ người khác.

3 nàng giáp hay cằn nhằn càm ràm với chồng, nhưng họ im lặng là ắt lớn chuyện - Ảnh 3
Nếu thấu hiểu họ thì sẽ nhận ra tình cảm yêu thương của phụ nữ tuổi Dần dành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần luôn xem trọng gia đình và chồng con. Nhưng vì tính cách nỏng nảy nên nàng dễ mất kiểm soát, trở nên gắt gỏng, lớn tiếng với chồng con. Nhưng nếu thấu hiểu họ thì sẽ nhận ra tình cảm yêu thương của phụ nữ tuổi Dần dành cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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