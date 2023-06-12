Tử vi Thứ Ba ngày 13/6/2023: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên ghi danh sổ Đỏ, giàu nứt đố đổ vách, tậu nhà sang xe tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 12:45

3 con giáp được ghi danh sổ đỏ, công danh tình cảm đều thuận lời lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, khả năng cao sẽ gặp được những may mắn trong công việc. Ở nơi làm việc, Dần hãy tích cực thể hiện bản thân hơn để được mọi người đánh giá cao và công nhận. Đồng thời, nếu có cơ hội có lợi cho mình thì hãy tranh thủ nắm bắt, và chớ nên chần chừ hay chậm trễ. 

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Dần nhìn chung vẫn khá ổn. Với mức thu nhập hiện tại, bạn đừng chủ quan hay tiêu xài hoang phí vào việc mua sắm, ăn chơi. Thay vào đó, bạn nên tiết kiệm tiền cho các dự án quan trọng hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút khởi sắc. Người độc thân được chữa lành vết thương lòng trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa hài hòa, bền chặt; bạn và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau, hơn nữa luôn biết lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. 

Tử vi Thứ Ba ngày 13/6/2023: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên ghi danh sổ Đỏ, giàu nứt đố đổ vách, tậu nhà sang xe tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân hôm nay tận tâm giúp đỡ người khác, được cho tài tộc. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, biết cách quan tâm đồng nghiệp, cân đối mọi việc.   

Tình duyên: Có nhiều mối quan hệ mập mờ, chưa rõ ràng và bạn không xác định bản thân muốn gì.  

Tài lộc: Thường xuyên giúp đỡ người khác, tin tưởng vào vận trình tài lộc bản thân.  

Sức khỏe: Massage toàn thân khi bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức. 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Hợi thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Hợi cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tử vi Thứ Ba ngày 13/6/2023: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên ghi danh sổ Đỏ, giàu nứt đố đổ vách, tậu nhà sang xe tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Trong tuần (12/6 - 18/6) 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài kéo ra khỏi sự nghèo khổ, đổi vận cho cả gia đình, tiền vàng không thiếu

Trong tuần (12/6 - 18/6) 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài kéo ra khỏi sự nghèo khổ, đổi vận cho cả gia đình, tiền vàng không thiếu

3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài thay đổi vận mệnh cho cả mình và ngừoi thân trong gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày 13/6 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới