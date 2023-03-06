Tử vi thứ 3 ngày 7/3/2023: Chính Ấn kề cạnh giúp 6 con giáp sau gặp thời vận, tiền tài bỗng phất lên nhanh chóng, nhưng đường tình duyên lại đi xuống thấy rõ

Tài lộc trong ngày của những chú Trâu cũng vô cùng dồi dào. Các nguồn thu dù chính hay phụ đều có dấu hiệu tăng lên vì bản mệnh đang đón nhiều cơ hội kiếm tiền. Dù vậy, bạn vẫn nên giữ tỉnh táo để nhìn nhận đâu là cơ hội thật và đâu là cái bẫy, sau đó hãy tận dụng đúng cách, phát huy năng lực hết sức có thể vì cơ may không mấy khi có.

Xem tử vi hàng ngày 7/3/2023, người tuổi Sửu được Lục Hợp nâng đỡ, dù hôm nay sẽ là một ngày cực kì bận rộn trong công việc nhưng nhờ việc vận dụng các mối quan hệ của mình nên công việc của bạn cũng trôi chảy hơn. Ngày này cũng rất thích hợp cho các kế hoạch hợp tác, ký kết làm ăn chung. Bạn nhìn ra được tiềm năng phát triển nên cứ thế mà tiến hành.

Ngày này ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của Sửu. Có vẻ người ấy đang đòi hỏi quá nhiều ở bạn và khiến bạn mệt mỏi. Đây là lúc bạn cần hết sức thận trọng và có tính toán nhất định để vừa giải tỏa áp lực cho bản thân vừa không làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai.

Tử vi ngày 7/3/2023 tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp mở ra cho tuổi Thìn nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển, tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Hôm nay sẽ là một ngày khá thuận lợi với con giáp này, bạn làm gì cũng sẽ được như ý miễn là bạn thực sự nỗ lực với những gì mình theo đuổi.

Vì không gặp quá nhiều sóng gió nên tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định. Các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài của trong thời gian này. Nhưng nếu muốn dư dả hơn, bạn sẽ cần tính tới những phương án đầu tư đường dài, có thể tiến hành ngay trong hôm nay cũng rất cát lành.

Trái lại, chuyện tình cảm có dấu hiệu bị nguội lạnh do ngũ hành Thủy – Thổ xung khắc tác động. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra làm bạn và đối phương dần cảm thấy mệt mỏi và muốn cho nhau lối đi riêng. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là ở thời điểm cả hai đều đang mất bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 7/3/2023 tuổi Tị

Thứ 3 này, Thực Thần xuất hiện trong vận trình của người tuổi Tị là điềm báo tài chính được cải thiện rõ rệt, cho nên con giảm này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về ngày càng nhiều.

Ngày này những chú Rắn cũng không phải lo lắng bất cứ điều gì về công việc. Dù gặp phải bất cứ khó khăn nào thì bạn cũng giải quyết nhanh chóng khi tận dụng những kĩ năng sẵn có và các mối quan hệ xung quanh của mình. Tuy nhiên đừng vội tỏ ra kiêu ngạo, bạn nên khiêm tốn học hỏi thêm để ngày càng tiến xa.

Thủy – Hỏa xung khắc lại là điềm báo bất lợi cho chuyện tình cảm của Tị. Dù bạn đã hi sinh cho tình yêu rất nhiều nhưng những gì bạn nhận lại không được như mong đợi. Trong tình yêu, cho đi không có nghĩa là phải nhận lại, hãy nghĩ thoáng hơn một chút nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 7/3/2023 tuổi Thân

Tam Hợp mang điềm báo quý nhân nâng đỡ vận trình của người tuổi Thân trong ngày thứ 3 này. Bạn đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, có được sự quyết đoán để đạp bằng được những chông gai trước mắt, thành công đến cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên.

Chẳng những vậy, vận tài lộc của con giáp này cũng khởi sắc nhanh chóng. Cát tinh chiếu mệnh, tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng cần phải lo lắng suy tính quá nhiều mà vẫn thoải mái chi tiêu. Đầu tư kinh doanh “vào mùa” nên lợi nhuận thu về vô cùng rủng rỉnh. Dù vậy, bạn vẫn nên cẩn trọng kẻo tiểu nhân dòm ngó thành quả của mình.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của con giáp này khá thuận lợi và êm đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Con giáp này cũng thoải mái, tự tin nói nhiều lời yêu thương, ngọt ngào với nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 7/3/2023 tuổi Tuất

Được Thiên Tài che chở, người tuổi Tuất đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Thứ 3 này bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Ngày hôm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Chẳng những vậy, tài lộc cũng đang khá vượng. Con giáp này may mắn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc về tay khá dư dôi. Nhiều chuyện tưởng chừng không có kết quả nhưng tới cuối cùng lại thành công, mang lại cho bản mệnh những khoản thu khá lớn.

Tuy nhiên, tình duyên có những vết nứt khó lành trong ngày ngũ hành xung khắc. Tuổi Tuất luôn làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương. Cảm xúc ngày càng nhạt phai, tình yêu không còn nồng nàn như trước nữa. Để hâm nóng tình cảm, hãy thử làm điều gì đó mới mẻ và thú vị cùng nhau nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 7/3/2023 tuổi Hợi

Thiên Ấn xuất hiện, người tuổi Hợi có nhiều tin vui trong sự nghiệp, thậm chí còn đạt được nhiều bước thăng tiến mới. Con giáp này dần nắm được vấn đề cốt lõi nhờ chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Sự điềm tĩnh giúp bản mệnh có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa và hiệu quả.

Phương diện tài lộc có lên có xuống, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được ở mức ổn định và hài hòa. Thu nhập từ những nghề tay trái giúp cho cuộc sống của con giáp này rủng rỉnh và thoải mái hơn, có thể thoải mái chi tiêu vào những việc mình cần. Tuy nhiên, cũng cần phải kiểm soát thu chi, đừng quá lạm chi.

Ngũ hành Thủy vượng cũng nhắc nhở Hợi phải chú ý hơn tới vấn đề chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn không thể theo đuổi mục tiêu và tham vọng nếu không có một cơ thể khỏe mạnh. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ, giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh tật.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.