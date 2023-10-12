Tử vi tháng 9 âm lịch, Thần Tài sát cánh, tài lộc bám chân, 3 con giáp số sướng như tiên, tiền tiêu không hết, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 15:47

Dự đoán tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, tài lộc gia tăng, cuộc sống suôn sẻ, tình duyên cũng ngọt ngào

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vận đào hoa rực rỡ, vạn người mê trong tháng 9 âm lịch. Những tháng vừa qua, con giáp tuổi Sửu có vận khí không tốt nên cuộc sống tương đối vất vả, mệt mỏi. Dù làm nhiều nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu, vận trình tài lộc giống như bị chặn. 

Tuy nhiên, thời gian này, vận may của người tuổi Sửu sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Sửu cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Sửu cũng rất ngọt ngào, hòa hợp. 

Tử vi tháng 9 âm lịch, Thần Tài sát cánh, tài lộc bám chân, 3 con giáp số sướng như tiên, tiền tiêu không hết, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có sức phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, điều đáng quý nhất chính là sự chăm chỉ, bền bỉ nỗ lực của bạn. Nhờ đó mà bạn nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn rất tình cờ, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân trong tháng 9 âm lịch. 

Họ không chỉ nhận được sự hỗ trợ về tài chính mà còn được chồng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cũng "từ trên trời rơi xuống", cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có cơ hội phất nhanh, mau chóng đạt được sự giàu có. Nếu đã tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt thì thời gian này là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn. 

Tử vi tháng 9 âm lịch, Thần Tài sát cánh, tài lộc bám chân, 3 con giáp số sướng như tiên, tiền tiêu không hết, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Đúng tháng 9 âm lịch, tình duyên của bạn cũng sẽ xuất hiện. Dù gặp việc không may hay trải qua những trắc trở, khó khăn thì cũng không làm lay chuyển được trái tim chân thành, nhân hậu của người tuổi Dậu. 

Con giáp tuổi Dậu cũng vượng vận tài lộc, tiền về nhiều vô kể, tiền tiêu thoải mái. Người tuổi Dậu hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, bạn cũng cần nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này.

Tử vi tháng 9 âm lịch, Thần Tài sát cánh, tài lộc bám chân, 3 con giáp số sướng như tiên, tiền tiêu không hết, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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