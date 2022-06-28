Tử vi tháng 7 năm 2022: TOP 4 con giáp luôn căng thẳng mệt mỏi và có nguy cơ rạn nứt tình cảm

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 19:41

Tình duyên ảm đạm, những con giáp có dấu hiệu đổ vỡ trong mối quan hệ của mình.

Tuổi Ngọ

Là con giáp rạn nứt tình cảm tháng 7 năm 2022 nên đường tình duyên của người tuổi Ngọ không quá sáng sủa. Đối với tình cảm vợ chồng thì không quan tâm đến cảm nhận của nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do, độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần rạn nứt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Còn người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có thể yêu cầu của bạn quá cao nên khó lòng tìm được người nào có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mình đề ra.

Tử vi tháng 7 năm 2022: TOP 4 con giáp luôn căng thẳng mệt mỏi và có nguy cơ rạn nứt tình cảm - Ảnh 1
Tình cảm tuổi Ngọ rạn nứt, không sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình cảm của những người độc thân cũng không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua mai mối nhưng chỉ duy trì mối quan hệ ngắn hạn, khó có kết quả.

Chia buồn với các cặp đôi đang yêu vì nếu tính chuyện cưới gả e rằng khó đạt được kết quả viên mãn trong năm nay. Hai bạn có thể không nhận được sự đồng ý của người thân trong gia đình.

Tình cảm tháng 7 năm này, Dần nên có cái nhìn tích cực hơn về sự vật, sự việc xung quanh mình. Nếu công việc không quá bận rộn, bạn nên tranh thủ mở rộng quan hệ với bạn bè hoặc hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tử vi tháng 7 năm 2022: TOP 4 con giáp luôn căng thẳng mệt mỏi và có nguy cơ rạn nứt tình cảm - Ảnh 2
Tuổi Dần khó viên mãn chuyện tình cảm vào tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp rạn nứt tình cảm năm 2022, người tuổi Hợi khó duy trì được sự yên bình, ổn định như khoảng thời gian trước đó.

Bạn và người ấy có thể không nhận được sự ủng hộ của người thân hoặc những quan điểm trái ngược khiến cho đôi bên thường xuyên mâu thuẫn, việc ở bên nhau cũng trở nên mệt mỏi, căng thẳng hơn.

Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ khiến tình cảm nhạt phai hoặc tạo điều kiện cho kẻ khác có cơ hội xen ngang gây điều phiền toái.

Tử vi tháng 7 năm 2022: TOP 4 con giáp luôn căng thẳng mệt mỏi và có nguy cơ rạn nứt tình cảm - Ảnh 3
Tuổi Hợi khó duy trì được ổn định trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Có vẻ như người tuổi Tị phải đối diện với nhiều tin buồn tình cảm hơn là tin vui trong khoảng thời gian này. 

 

Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ đôi bên chẳng êm ấm là vì hai người thường có những suy nghĩ trái ngược nhau. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình thì lục đục dễ xảy ra, còn nếu hai người chịu hạ cái tôi xuống để lắng nghe thì đến cuối cùng, đôi bên sẽ đi đến được thống nhất chung.

Tử vi tháng 7 năm 2022: TOP 4 con giáp luôn căng thẳng mệt mỏi và có nguy cơ rạn nứt tình cảm - Ảnh 4
Tháng 7 tuổi Tị đối diện với nhiều tin buồn về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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