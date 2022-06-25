Tử vi 12 con giáp: Từ 1/7 đến 8/7, 'cảnh báo' 3 con giáp dưới đây coi chừng xui rủi, tiểu nhân cản đường, tiền bạc mất mát

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 12:00

Trong đầu tháng tới, top 3 con giáp được cảnh báo sẽ gặp xui rủi về vận khí tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên.

Tuổi Ngọ

Tháng mới này với bản mệnh điểm hung nhiều hơn cát, hung tin xuất hiện, gia chủ nhất định phải thận trọng trong cuộc sống thường ngày. Có thể vì chút chuyện nhỏ và rước họa vào thân, hoạn nạn.

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao.

Tử vi 12 con giáp: Từ 1/7 đến 8/7, 'cảnh báo' 3 con giáp dưới đây coi chừng xui rủi, tiểu nhân cản đường, tiền bạc mất mát - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, đầu tháng 7, tuổi Ngọ gặp hung tin, gia chủ cẩn thận, nguy cơ mất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mệnh chủ sẽ gặp phải hắc tán hung tinh trong tuần đầu tiên của tháng 7 này nên về công việc hay chuyện tình cảm đều sẽ không được thành công. Tiền bạc không tụ, tiêu pha tốn kém, nhiều chuyện cần dùng đến tiền.

Đặc biệt, cẩn thận vì sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren. Năm nay năm tam tai, nên cẩn trọng mọi mặt nhưng mặt khác cố gắng suy nghĩ lạc quan để thu hút may mắn.

Tử vi 12 con giáp: Từ 1/7 đến 8/7, 'cảnh báo' 3 con giáp dưới đây coi chừng xui rủi, tiểu nhân cản đường, tiền bạc mất mát - Ảnh 2
Trong tháng tới, tuổi Thân tam tai, cẩn trọng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đầu tháng, về công việc con giáp này gặp phải đối tượng cố tình chèn ép gây khó dễ, vu oan giá họa. Về vận trình tài lộc, bản mệnh cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân lừa gạt tiền bạc

Chuyện tình cảm đối mặt với những nỗi buồn phiền, tình duyên u ám, dễ nảy sinh tranh cãi, bất đồng ý kiến từ những chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn.

Tử vi 12 con giáp: Từ 1/7 đến 8/7, 'cảnh báo' 3 con giáp dưới đây coi chừng xui rủi, tiểu nhân cản đường, tiền bạc mất mát - Ảnh 3
Đầu tháng 7, tuổi Mùi đề phòng tiểu nhân, tình duyên u ám - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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