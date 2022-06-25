Trong đầu tháng tới, top 3 con giáp được cảnh báo sẽ gặp xui rủi về vận khí tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên.
- Đúng 7 ngày tới (25/6 - 1/7), Hỷ thần - Tài thần vây quanh, 3 con giáp này trúng lớn đổi đời, giàu nhanh chóng mặt
- Bước sang tuần cuối cùng của tháng 6, thiên thời địa lợi, những con giáp bội thu tài lộc, tiền bạc ngập lối, vận trình hanh thông
Tuổi Ngọ
Tháng mới này với bản mệnh điểm hung nhiều hơn cát, hung tin xuất hiện, gia chủ nhất định phải thận trọng trong cuộc sống thường ngày. Có thể vì chút chuyện nhỏ và rước họa vào thân, hoạn nạn.
Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao.
Tuổi Thân
Mệnh chủ sẽ gặp phải hắc tán hung tinh trong tuần đầu tiên của tháng 7 này nên về công việc hay chuyện tình cảm đều sẽ không được thành công. Tiền bạc không tụ, tiêu pha tốn kém, nhiều chuyện cần dùng đến tiền.
Đặc biệt, cẩn thận vì sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren. Năm nay năm tam tai, nên cẩn trọng mọi mặt nhưng mặt khác cố gắng suy nghĩ lạc quan để thu hút may mắn.
Tuổi Mùi
Đầu tháng, về công việc con giáp này gặp phải đối tượng cố tình chèn ép gây khó dễ, vu oan giá họa. Về vận trình tài lộc, bản mệnh cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân lừa gạt tiền bạc
Chuyện tình cảm đối mặt với những nỗi buồn phiền, tình duyên u ám, dễ nảy sinh tranh cãi, bất đồng ý kiến từ những chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn.
* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm