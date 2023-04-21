Tử vi tháng 3 âm lịch: Trời Phật thương hết cỡ, 3 con giáp hái hết sao trời, thu hết vận may thiên hạ, tiền vàng ngày một tăng thêm

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 17:50

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ trong tháng 3 âm lịch.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống. Trong tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc, họ đều có thể nhận được tin vui, có thể là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn. 

Ngoài ra, công việc của tuổi Thân cũng có thể được quý nhân giúp đỡ, dẫn dắt, đưa đến vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời điểm này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Tử vi tháng 3 âm lịch: Trời Phật thương hết cỡ, 3 con giáp hái hết sao trời, thu hết vận may thiên hạ, tiền vàng ngày một tăng thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người có duyên "ngầm", có sự hiểu biết sâu rộng nhưng không khoe khoang. Tuy họ không giỏi giao tiếp xã hội nhưng họ có những nét tính cách riêng thu hút được người khác. Nhờ có sự thông minh và nhanh nhẹn trong công việc, tuổi Tý cũng tìm được cho mình động lực và hứng thú tuyệt vời nhất để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra.

Tử vi cho thấy, trong tháng 3 âm lịch, tuổi Tý sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt. Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ. 

Tử vi tháng 3 âm lịch: Trời Phật thương hết cỡ, 3 con giáp hái hết sao trời, thu hết vận may thiên hạ, tiền vàng ngày một tăng thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 3 âm lịch, tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù, thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của họ đi chệch hướng, nhưng thời gian tới sẽ là tuổi Mùi lấy lại tất cả mọi thứ của mình.

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Mùi đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào. Ngũ hành tương sinh giúp cho các vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh cũng được cải thiện nhanh chóng. 

Tử vi tháng 3 âm lịch: Trời Phật thương hết cỡ, 3 con giáp hái hết sao trời, thu hết vận may thiên hạ, tiền vàng ngày một tăng thêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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