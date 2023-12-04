Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp vượt nghèo khó, phất lên như vũ bão, tiền tài trải rộng thênh thang, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 14:52

Top 3 con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, may mắn vây quanh trong tháng 11, 12 âm lịch.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn là con giáp linh hoạt, tư duy nhạy bén nhưng lại thiếu đi tính kiên nhẫn nên nhiều khi thất bại do “bỏ dở giữa chừng”. Dù chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nhưng với tính cách linh hoạt, xoay sở của bản thân, tuổi Tý có thể tạo ra những bước đột phá ngoạn mục cho mình.

Trong tháng 11, 12 âm lịch, người tuổi Tý có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc, tìm kiếm một môi trường công tác mới để cải vận. Sự thay đổi tuy có phần liều lĩnh và mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự phát triển tốt hơn cho bạn. Không những vị trí công tác thăng hạng, thu nhập của tuổi Tý sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp vượt nghèo khó, phất lên như vũ bão, tiền tài trải rộng thênh thang, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tháng 11, 12 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Thìn vô cùng thuận lợi, mọi việc suôn sẻ dễ thu được thành công lớn. Con giáp này phát triển nhanh hơn, xa hơn, thậm chí được lên vị trí lãnh đạo.

Nếu muốn thăng tiến hơn nữa, người tuổi Thìn có thể tìm kiếm các cơ hội chuyển việc, tìm đến những công việc phát huy được năng lực bản thân và có nguồn thu nhập lớn hơn. Khi không còn quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, cơm áo hàng ngày nhịp sống của họ cũng sẽ chậm lại, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, gia đình ấm êm, viên mãn.

Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp vượt nghèo khó, phất lên như vũ bão, tiền tài trải rộng thênh thang, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người thuộc con giáp tuổi Hợi dễ gần, dễ hòa đồng, có mối quan hệ tốt với người khác phái, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, tốt bụng và rộng lượng, can đảm và tháo vát, không dễ làm mất lòng người khác và có thể nhìn thấy tâm tính của mọi người.

Trong tháng 11, 12 âm lịch, tuổi Hợi sẽ gặp vận may, sự nghiệp vượng phát, kiếm tiền dễ dàng, phát tài phát lộc, tương lai hanh thông, mọi mặt đều rất có triển vọng. Bắt đầu đi đúng hướng trong sự nghiệp, mọi việc trong cuộc sống đều suôn sẻ, không phải lo lắng về tiền bạc, chỉ cần bạn không ngừng chăm chỉ làm ăn thì sẽ giàu có, ngày càng vượng phát.

Tử vi tháng 11, 12 âm lịch, 3 con giáp vượt nghèo khó, phất lên như vũ bão, tiền tài trải rộng thênh thang, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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