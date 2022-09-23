Tử vi phương Đông dự báo trong tháng 10 này: 3 con giáp không trúng số độc đắc thì cũng hưởng trọn lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 14:01

Đây sẽ là lúc những người thuộc 3 con giáp dưới đây vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Ngọ

Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của tháng 10, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tháng 10 này, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Mão

Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy, trong tháng 10, tử vi chỉ ra con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc. Từ giờ đến cuối tháng 10, tuổi Mão sẽ gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Bước vào thời gian này, tuổi Mão có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. cuộc sống tuổi Mão khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, có cơ hội tăng lương, thẳng thức. Cuộc sống thăng hoa đáng mong chờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Thìn cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Theo tử vi phương Đông dự báo, trong tháng 10, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Thìn được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Thìn cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể “va” phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới cũng đã đưa ra những nhận định và tiên đoán vận số giàu sang cho 3 con giáp này. Nếu bạn là 1 trong 3 con giáp được nêu tên dưới đây thì bạn không cần quá lo lắng. Tiền của đang ngầm theo chân bạn rồi đấy, bạn sẽ giàu nhanh trong năm 3023 thôi.

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