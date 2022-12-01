Tử vi nói rằng trong 3 ngày liên tiếp (3, 4 và 5/12) vận thế 3 con giáp sau xoay chuyển: Công danh vượng phát, vận trình an ổn, quý nhân xuất hiện mang đến tin vui

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 13:39

Trong thời điểm này, 3 con giáp may mắn vận đỏ như son, có nhiều khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng tốt bụng, có năng lực, chăm chỉ làm việc, quan trọng nhất là luôn thể hiện tinh thần tích cực trong mọi hoàn cảnh. Cho dù gặp thất bại, bạn cũng sẽ nỗ lực vượ Bước sang tuần mới, những người tuổi Hợi sẽ mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng tích cựt qua, tự mình bù đắp tổn thất.

Tử vi nói rằng trong 3 ngày liên tiếp (3, 4 và 5/12) vận thế 3 con giáp sau xoay chuyển: Công danh vượng phát, vận trình an ổn, quý nhân xuất hiện mang đến tin vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với bản lĩnh nội tại và sự kiên trì, họ sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian, gặp khó không nản, gặp cơ may thì nắm lấy, những điều hạnh phúc đang đến gần tuổi Hợi hơn, giúp họ kiếm tiền và thu lợi một cách vô cùng thoải mái, địa vị và danh tiếng cũng không ngừng được nâng cao.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân bản chất thông minh, hoạt bát, có khả năng quan sát, có tài kinh doanh. Tuy nhiên, con giáp này cũng khá vội vàng, bất cẩn. Thời còn trẻ, suy nghĩ của họ chưa hoàn toàn chín chắn, trưởng thành nên họ gặp nhiều khó khăn khi mới lập nghiệp.

Tử vi nói rằng trong 3 ngày liên tiếp (3, 4 và 5/12) vận thế 3 con giáp sau xoay chuyển: Công danh vượng phát, vận trình an ổn, quý nhân xuất hiện mang đến tin vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Thân có sao tốt chiếu mệnh, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Người tuổi này gặp được đối tác, bạn làm ăn tốt nên việc kinh doanh tiến triển. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự sẽ như ý. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có hung tinh Đại Hao và Tiểu Hao cùng lúc chiếu vận chủ về mất mát, hao tài là phần nhiều. Làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản lặt vặt cần đến tiền nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, chi tiêu dè xẻn may ra vượt qua được tuần này.

Tử vi nói rằng trong 3 ngày liên tiếp (3, 4 và 5/12) vận thế 3 con giáp sau xoay chuyển: Công danh vượng phát, vận trình an ổn, quý nhân xuất hiện mang đến tin vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá lo lắng mà mất bình tĩnh vì đường tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

Trong thời điểm nàyđường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn, vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, tài lộc tăng tiến như mơ từ khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

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