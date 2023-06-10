Tử vi ngày mới (11/6): Dần được Thiên Ấn chiếu mệnh, Tam Hợp nâng đỡ, Ngọ đón nhận tin vui, người thương mến ngỏ lời, vượt qua áp lực

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 10:24

Tử vi ngày mới của 3 con giáp này có nhiều biến động đáng chú ý.

Tuổi Dần  

Thiên Ấn chiếu mệnh nên những bạn làm tự do, kỹ thuật hoặc y dược sẽ thảnh thơi và may mắn hơn các bạn làm công việc khác. Dù phải cày cuốc trong ngày thứ tư nhưng bạn vẫn vui vì nhìn thấy triển vọng trước mắt.  

Tử vi ngày mới (11/6): Dần được Thiên Ấn chiếu mệnh, Tam Hợp nâng đỡ, Ngọ đón nhận tin vui, người thương mến ngỏ lời, vượt qua áp lực - Ảnh 1
Ngày mai tuổi Dần có Tam Hợp nâng đỡ, vì thế nên gia đình bình yên, không có vấn đề gì xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai tuổi Dần có Tam Hợp nâng đỡ, vì thế nên gia đình bình yên, không có vấn đề gì xảy ra. Ngoài ra các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng rất thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho công việc của bạn. 

Mặt tài lộc không được tốt vì Mộc khắc Thổ. Bạn nên giữ bình tĩnh trong ngày mới, tránh gây phiền phức cho bản thân. Dù làm gì, bạn cũng nên có sự chuẩn bị, đừng quá nóng vội, dễ mắc sai lầm.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mai của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ ổn định công việc, tài chính tiêu hao. 

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay duy trì công việc ổn định, nắm bắt công việc mới nhanh chóng, dễ chịu. 

Tử vi ngày mới (11/6): Dần được Thiên Ấn chiếu mệnh, Tam Hợp nâng đỡ, Ngọ đón nhận tin vui, người thương mến ngỏ lời, vượt qua áp lực - Ảnh 2
Tình cảm đón nhận nhiều niềm vui mới, đối phương ngỏ lời yêu thương đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm đón nhận nhiều niềm vui mới, đối phương ngỏ lời yêu thương đến bạn. 

Tài lộc: Tiền bạc trên mức bình thường, nhờ có người yêu nên tiết kiệm nhiều khoản chi. 

Sức khỏe: Nhờ chăm chỉ tập thể theo, sức bền của bạn rất tốt. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mai của 12 con giáp, công việc của tuổi Dậu rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt.

Về mặt tiền bạc, con giáp này được giúp đỡ nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Tuổi Dậu cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn.

Tử vi ngày mới (11/6): Dần được Thiên Ấn chiếu mệnh, Tam Hợp nâng đỡ, Ngọ đón nhận tin vui, người thương mến ngỏ lời, vượt qua áp lực - Ảnh 3
Trong công việc người tuổi Dậu bị cản trở do có kẻ xấu hãm hại, thường xuyên chịu nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu bị cản trở do có kẻ xấu hãm hại, thường xuyên chịu nhiều áp lực.

Tình duyên: Tình cảm tiến triển theo kế hoạch của cả hai.

Tài lộc: Tài lộc trên mức trung bình, tốn tài lộc cho nhiều việc không thích hợp.

Sức khỏe: Mất ngủ nhiều ngày, không có năng lượng giải quyết công việc.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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