Tử vi ngày mai, thứ Ba 01/8/2023: 3 con giáp được Thần Tài phát lộc, có số hoàng kim, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng

Tử vi ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thích cuộc sống thoải mái, tự do làm việc bản thân yêu thích.

Công Việc: Người tuổi Dần kiểm soát cảm xúc và tiết chế trong công việc, có như vậy mới giải quyết được vấn đề lớn.

Tài Lộc: Đừng vội vàng bỏ hết tiền tiết kiệm vào một chỗ mà chưa tìm hiểu.

Sức Khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ khi cơ thể mệt mỏi, cần nạp năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn công việc phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Tuy nhiên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bản mệnh mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế. Tuổi Sửu nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Vận trình tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bản mệnh thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 3 này, Chính Tài nhập mệnh, người tuổi Mão có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh, nhờ đó có thể chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bản mệnh có được cơ hội kiếm tiền trong lúc gặp khó khăn và bằng năng lực bản thân đã mang lại nguồn thu như mong đợi.

Hôm nay, bạn cũng khá xông xáo trong công việc. Con giáp này muốn thử thách bản thân nên sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới mà cấp trên giao phó. Bạn không hề nghĩ sẽ được trả công bao nhiêu mà chỉ tập trung vào việc có được bài học gì từ đó. Tinh thần học hỏi, cầu tiến này rất đáng hoan nghênh.

Chuyện tình cảm không có sự tiến triển nào rõ rệt. Bạn khá bị động, trong khi người ấy cũng không mấy nhiệt tình nên mối quan hệ có dấu hiệu chững lại. Có thể tình cảm vẫn chưa đủ lớn khiến cả hai chủ động vun vén, bạn và đối phương đều cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.