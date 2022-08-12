Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 13:15

Tử vi có nói, thứ 7 cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn. Công việc, sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm nhưng cũng khá nóng nảy. Chính vì vậy, trong một số tình huống, họ xử lý không khôn khéo, làm mất lòng người khác. Người tuổi Dần có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh.

Tử vi cho biết, qua ngày mai, thứ 7 cuối tuần, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay. Nỗ lực hết sức mình, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Dần đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe. 

Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng - Ảnh 1
Tử vi cho biết, qua ngày mai, thứ 7 cuối tuần, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ 7 cuối tuần dự báo, vận may của người tuổi Thân đã tràn ngập mang đến điềm tốt, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, khởi đầu cho một thời gian may mắn. Gia tài của con giáp Thân có cơ hội tăng lên gấp đôi, thời cơ rộng mở, gặp được những đối tác tốt, có thể phát triển kinh doanh, trở thành triệu phú.

Công việc mới khá nhiều áp lực, bạn cần giữ tinh thần và sức khỏe dẻo dai. Người tuổi Thân làm kinh doanh thì bước sang thời gian này, bạn gặp nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng hơn. Doanh số tăng cao giúp con giáp này có được nguồn thu dồi dào, ví tiền rủng rẻng.

Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng - Ảnh 2
Thứ 7 cuối tuần dự báo, vận may của người tuổi Thân đã tràn ngập mang đến điềm tốt, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, khởi đầu cho một thời gian may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong công việc, người tuổi Tỵ nhiệt tình, hăng hái, không ngại thay đổi và học hỏi cái mới. Con giáp này mang trong mình sứ mệnh của người đứng đầu. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê, thích hợp làm việc cá nhân hơn là làm việc nhóm.

Bước sang ngày mai, thứ 7 cuối tuần, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối, phân tích, giải thích để họ nhận ra sai lầm, từ đó sửa sai. Được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có bước nhảy vọt trong thời gian tới.

Tử vi ngày mai, thứ 7 cuối tuần (13/8): Vận đen cuốn theo gió bay đi, 3 con giáp vét sạch túi Thần Tài, tiền bạc kéo đến không ngừng - Ảnh 3
Bước sang ngày mai, thứ 7 cuối tuần, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối, phân tích, giải thích để họ nhận ra sai lầm, từ đó sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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