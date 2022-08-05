Kể từ 13h trưa nay (ngày 5/8), đẩy lùi vận đen, 3 con giáp chiêu mộ tài lộc, hầu bao dồi dào, hồng phúc tề thiên, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 08:02

Tử vi 12 con giáp có nói, sang 13h trưa ngày 5/8/2022, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Tuổi Tỵ

Sang đúng 13h ngày 5/8/2022, người tuổi Tỵ thể hiện được sự nhiệt huyết, năng nổ trong công việc nên được cấp trên tin tưởng. Từ thời điểm này, họ sẽ nhận được một dự án mới hoặc được thuyên chuyển làm việc ở một vị trí mới phù hợp hơn với khả năng.

Nếu thể hiện được sự quyết tâm, tập trung cao độ, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập nhờ đó cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh trong thời điểm tới cũng tiếp cận được nhiều khách hàng, gặp được nhân viên có tâm với công việc.

Kể từ 13h trưa nay (ngày 5/8), đẩy lùi vận đen, 3 con giáp chiêu mộ tài lộc, hầu bao dồi dào, hồng phúc tề thiên, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 1
Sang đúng 13h ngày 5/8/2022, người tuổi Tỵ thể hiện được sự nhiệt huyết, năng nổ trong công việc nên được cấp trên tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, người tuổi Tý gặp không ít trục trặc trong công việc. Mọi kế hoạch, dự định của họ đều bị hoãn lại bởi yếu tố khách quan. Tuy nhiên, sang 13h trưa ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận hanh thông hơn rất nhiều.

Người tuổi này làm kinh doanh thì sẽ ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ xuôi chèo mát mái. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng bán sản phẩm được giá, thu về một nguồn lợi lớn đủ để tái đầu tư.

Kể từ 13h trưa nay (ngày 5/8), đẩy lùi vận đen, 3 con giáp chiêu mộ tài lộc, hầu bao dồi dào, hồng phúc tề thiên, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 2
Sang 13h trưa ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 13h trưa hôm nay 5/8, tài vận của người tuổi Dần rất tốt. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, họ có nhiều cơ hội hơn trong công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập của họ nhờ đó rủng rỉnh hơn rất nhiều.

Không những thế, người tuổi này còn may mắn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc ngày một xuôi thuận. Sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Kể từ 13h trưa nay (ngày 5/8), đẩy lùi vận đen, 3 con giáp chiêu mộ tài lộc, hầu bao dồi dào, hồng phúc tề thiên, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 13h trưa hôm nay 5/8, tài vận của người tuổi Dần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 5/8 tử vi thứ 6 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng