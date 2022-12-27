Tử vi ngày mai 28/12, hờn ghen ‘đỏ mắt’ 3 con giáp vận đỏ, sự nghiệp vững vàng, chức cao vọng trọng, hợp tuổi làm ăn, tiền vô như nước, lộc lá thi nhau kéo đến nhà

Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tử vi ngày mai 28/12, tuổi Tuất là sẽ nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt trong công việc làm ăn, gặp nhiều cơ hội tốt về tài lộc. Tử vi dự báo rằng, tuổi Tuất liên tục gặp may mắn trong năm mới. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Với bản tính thông minh, nhanh nhạy, cộng thêm quý nhân giúp đỡ, con đường công danh, tài lộc của tuổi Tuất năm tới rất rạng rỡ. Đặc biệt vào dịp cuối năm, những cơ hội làm giàu tới ồ ạt. Các bạn sẽ có rủng rỉnh tiền tiêu, mua được nhiều bất động sản , tích lũy được nhiều tài sản khác.

Ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của tuổi Tuất đều thu về kết quả rực rỡ ngoài mong đợi. Thừa thắng xông lên, tuổi Tuất sẽ kiếm bộn tiền nhờ những kế hoạch táo bạo họ vạch ra. Bạn đang được Thần Tài chiếu mệnh nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh, đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có tiến triển tốt. Người độc thân có cơ hội tốt để tìm được tình yêu đích thực. Vợ chồng có nơi có chốn thì tình cảm càng thêm gắn bó.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mai 28/12, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Tử vi ngày mai 28/12, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai.

Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần nỗ lực hơn nữa để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và ổn định. Từ đó, họ có thể tìm ra hướng đi tốt và tiếp tục có những thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp,

Tử vi ngày mai 28/12, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của quý nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được quý nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, thành công là tất yếu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm