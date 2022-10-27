Tử vi ngày mai (28/10/2022), ơn trên phù hộ, trời cho cơ hội hiếm, 3 con giáp cầu an được an, cầu may được may, của nả dư dả, cuộc sống ‘lên hương’ trong tầm tay

Nhờ có năng lực và kinh nghiệm, tuổi Sửu có thể thương lượng được mức lương mong muốn. Người làm ăn kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác uy tín.

Tử vi ngày mai (28/10/2022), tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Con giáp này nỗ lực hết mình, nhận nhiều cơ hội đầu tư tốt. Ngoài ra, nếu đang có ý định chuyển việc, bản mệnh cũng có thể tìm được cơ hội phù hợp.

Người làm kinh doanh được Thần Tài ban lộc, doanh số ngày một tăng trưởng. Người làm công ăn lương cũng có thêm cơ hội phát triển. Sự nghiệp hanh thông giúp tuổi Sửu mang đến cuộc sống ấm no cho người thân trong gia đình.

Con giáp này làm việc chăm chỉ không ngừng nên sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai (28/10/2022), đánh dấu một năm nhiều may mắn với người tuổi Tuất. Họ sẽ được quý nhân phù trợ, tuy bận rộn nhưng sẽ gặt hái rất nhiều thành công, Sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Tuất. Tài chính rất tốt, mọi nguồn thu đều rất vượng. Nhìn chung họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần nỗ lực hết sức thì có thể thành công ngoài mong đợi.

Năm nay, người tuổi Tuất cần chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe. Vì phải làm việc nhiều nên bạn cần phải chú ý ăn uống để không bị kiệt sức. Hãy kết hợp làm việc và giải trí để cho đầu óc không bị căng thẳng nhé.

Tử vi ngày mai (28/10/2022), đánh dấu một năm nhiều may mắn với người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bẩm sinh không may mắn nhưng là con giáp được ông trời phù hộ do có tính trung thực và thật thà, không giỏi nói lời xu nịnh nhưng kiếm tiền rất giỏi, đa số đều có một cuộc đời an lành.

Ngọ là con giáp tốt bụng, nhân hậu, đối nhân xử thế rất tốt, xung quanh có nhiều quý nhân, lúc cần họ luôn có mặt kịp thời để chỉ bảo, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình cho Hợi.

Con giáp này có phúc khí, dù làm nghề gì cũng có thu nhập cao hơn hẳn so với bạn bè. Hơn nữa, người tuổi Ngọ rất biết trả ơn, họ sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác và chờ đợi cơ hội để báo đáp.

Đôi khi vận may, tài lộc cũng sẽ thay đổi do tính cách, cá tính. Chẳng hạn như người càng làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành thì tài lộc chỉ ngày càng khởi sắc, có ông trời phù trợ và soi đường cho con đường cho tương lai của họ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm