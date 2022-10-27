Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), Nhị Hợp mang lại tín hiệu vui, 3 con giáp gặp vận làm nên đại sự, tài lộc đổ về, sẵn sàng có bước chuyển mình giàu sang, đổi đời đại gia trong đêm

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 12:31

Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), may mắn vây kín người, Nhị Hợp báo những con giáp có duyên lành, ngày càng giàu có.

Tuổi Thân

Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), tử vi tuổi Thân nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nhị hợp hội tụ nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Con giáp này có thời gian bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì. Tài vận của người tuổi Thân khởi sắc. Con giáp này đón nhận tin vui bất ngờ, vận trình ngày một hanh thông.

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Mão Thân nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), Nhị Hợp mang lại tín hiệu vui, 3 con giáp gặp vận làm nên đại sự, tài lộc đổ về, sẵn sàng có bước chuyển mình giàu sang, đổi đời đại gia trong đêm - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), tử vi tuổi Thân nhiều điềm lành, may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sức khỏe, tuổi Thân cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Tỵ làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Tỵ đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Con đường tình duyên của Tỵ có bước phát triển tích cực. Tỵ biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Tỵ nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), Nhị Hợp mang lại tín hiệu vui, 3 con giáp gặp vận làm nên đại sự, tài lộc đổ về, sẵn sàng có bước chuyển mình giàu sang, đổi đời đại gia trong đêm - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới (28/10 - 29/10), vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Tỵ là con giáp may mắn nhất, con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân. Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến người tuổi Tỵ đấy, nếu bản mệnh phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao. Với người làm đầu tư, con giáp này thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh Ngựa hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm. Nếu muốn kiếm thêm tiền thì con giáp này nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp. Sự chăm chỉ của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Sách tử vi – tướng số có viết, những người tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài cao. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với con giáp này tới tấp, bản mệnh chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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