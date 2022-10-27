Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), vận may rực rỡ, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, tiền tràn ngập két, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rủng rỉnh tiền tiêu pha suốt năm

Con giáp tuổi Thìn nghiêm túc trong công việc, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đó là phẩm chất không phải ai cũng có được.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, được Nhị Hợp giúp sức, người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm ăn suôn sẻ hoặc sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng và đồng lòng với nhau.

Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước kẻo chẳng thể thu hoạch được điều gì.

Con giáp Sửu dễ dàng có thành công bên mình. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, Thực Thần mang tới sự hỗ trợ giúp cho con giáp tuổi Sửu tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất và có thêm thu nhập. Bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn nhất có thể.

Tuổi Dần

Tử vi người tuổi Dần đúng ngày mai (4/10 âm lịch) được coi là may mắn, 8 phần cát 2 phần hung. Đầu tháng ý sự nghiệp thuận lợi hơn, cuối tháng cuộc sống nhiều bận rộn.

May mắn là người tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào. Thời gian tới báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Dần. Với nam tuổi Dần bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm