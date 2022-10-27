Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), vận may rực rỡ, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, tiền tràn ngập két, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rủng rỉnh tiền tiêu pha suốt năm

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 06:35

Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), 3 con giáp có thần may mắn đỡ đầu, mọi nguy nan không còn, lội ngược dòng thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Con giáp tuổi Thìn nghiêm túc trong công việc, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đó là phẩm chất không phải ai cũng có được.

Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc.

Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), vận may rực rỡ, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, tiền tràn ngập két, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rủng rỉnh tiền tiêu pha suốt năm - Ảnh 1
Người tuổi Thìn trời cho hưởng lộc. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, được Nhị Hợp giúp sức, người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm ăn suôn sẻ hoặc sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng và đồng lòng với nhau.

Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước kẻo chẳng thể thu hoạch được điều gì.

Đúng ngày mai (4/10 âm lịch), vận may rực rỡ, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, tiền tràn ngập két, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rủng rỉnh tiền tiêu pha suốt năm - Ảnh 2
Con giáp Sửu dễ dàng có thành công bên mình. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, Thực Thần mang tới sự hỗ trợ giúp cho con giáp tuổi Sửu tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất và có thêm thu nhập. Bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn nhất có thể.

Tuổi Dần

Tử vi người tuổi Dần đúng ngày mai (4/10 âm lịch) được coi là may mắn, 8 phần cát 2 phần hung. Đầu tháng ý sự nghiệp thuận lợi hơn, cuối tháng cuộc sống nhiều bận rộn.

May mắn là người tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào. Thời gian tới báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Dần. Với nam tuổi Dần bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4h chiều nay (27/10), Thần Tài rót lộc, Tam Hợi hội tụ, 3 con giáp tài sản vây kín người, Hỷ duyên và Thần Tài tặng quà cùng lúc, làm gì cũng giàu, cũng sang

Đúng 4h chiều nay (27/10), Thần Tài rót lộc, Tam Hợi hội tụ, 3 con giáp tài sản vây kín người, Hỷ duyên và Thần Tài tặng quà cùng lúc, làm gì cũng giàu, cũng sang

Tử vi đúng 4h chiều nay (27/10), 3 con giáp tài lộc không ai sánh bằng, cuộc sống tiền tài tỏa sáng, tình duyên đượm thắm hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc