Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tự lực cánh sinh, 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài bùng nổ ào ào, nhân duyên đến gần, may mắn gọi cửa, giàu có không ai bằng

Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu.

Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, họ luôn biết tìm tòi, học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ viên mãn.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn. Tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một tháng tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

Thời niên thiếu tuổi Mùi từng trải qua nhiều vất vả nhưng tất cả đều được đền đáp khi họ bước vào giai đoạn trung vận. Tử vi học có nói, 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng.

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

Con giáp Sửu ngày càng giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Thường là những người kiệm lời và giấu cảm xúc, khó mà biết được người tuổi Sửu đang nghĩ gì. Thế nhưng, bạn cũng đừng nghĩ họ hiền lành mà bắt nạt nhé. Một khi họ đã nổi cơn thịnh nộ thì những kẻ ghê gớm nhất cũng phải dè chừng đấy.

Theo các chuyên gia tử vi, người tuổi Sửu lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố. Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10) dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người tình cảm, hiền lành và luôn xử sự mọi chuyện theo cảm tính. Trong cuộc sống cũng như hôn nhân gia đình, tuổi Thân luôn được trời ban nhiều phước lành.

Theo tử vi, bố mẹ tuổi Thân xác định cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, không những thế công việc làm ăn của bố mẹ thăng hoa như diều gặp gió. Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10) con giáp này mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Thân có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm