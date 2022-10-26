Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tự lực cánh sinh, 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài bùng nổ ào ào, nhân duyên đến gần, may mắn gọi cửa, giàu có không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 23:30

Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10), 3 con giáp có cuộc sống rộng cửa đón tài lộc hơn, vận may kể tên, thoát cảnh nghèo khó.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, họ luôn biết tìm tòi, học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ viên mãn.

Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu.

Thời niên thiếu tuổi Mùi từng trải qua nhiều vất vả nhưng tất cả đều được đền đáp khi họ bước vào giai đoạn trung vận. Tử vi học có nói, 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi.

Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tự lực cánh sinh, 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài bùng nổ ào ào, nhân duyên đến gần, may mắn gọi cửa, giàu có không ai bằng - Ảnh 1
Con giáp Mùi càng cố gắng càng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Mùi có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn. Tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một tháng tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng.

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10), tự lực cánh sinh, 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, tiền tài bùng nổ ào ào, nhân duyên đến gần, may mắn gọi cửa, giàu có không ai bằng - Ảnh 2
Con giáp Sửu ngày càng giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Thường là những người kiệm lời và giấu cảm xúc, khó mà biết được người tuổi Sửu đang nghĩ gì. Thế nhưng, bạn cũng đừng nghĩ họ hiền lành mà bắt nạt nhé. Một khi họ đã nổi cơn thịnh nộ thì những kẻ ghê gớm nhất cũng phải dè chừng đấy.

Theo các chuyên gia tử vi, người tuổi Sửu lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố. Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10) dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người tình cảm, hiền lành và luôn xử sự mọi chuyện theo cảm tính. Trong cuộc sống cũng như hôn nhân gia đình, tuổi Thân luôn được trời ban nhiều phước lành.

Theo tử vi, bố mẹ tuổi Thân xác định cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, không những thế công việc làm ăn của bố mẹ thăng hoa như diều gặp gió. Tử vi 3 ngày tới (27/10 - 29/10) con giáp này mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Thân có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), Thần Tài ‘chấm bút vàng’, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang như ý, phúc lộc hưởng trọn, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), Thần Tài ‘chấm bút vàng’, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang như ý, phúc lộc hưởng trọn, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), 3 con giáp giàu có kếch xù, cuộc sống may mắn không ai bằng, càng cố gắng, càng phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'