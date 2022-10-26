Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), Thần Tài ‘chấm bút vàng’, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang như ý, phúc lộc hưởng trọn, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 22:54

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), 3 con giáp giàu có kếch xù, cuộc sống may mắn không ai bằng, càng cố gắng, càng phát tài.

Tuổi Tỵ

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022, tuổi Tỵ có họa về sức khỏe vào đợt đầu năm, nhưng càng về sau, đặc biệt là từ tháng 10 trở đi, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), Thần Tài ‘chấm bút vàng’, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang như ý, phúc lộc hưởng trọn, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ - Ảnh 1
Con giáp Tỵ ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), vận đỏ của người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là con giáp khôn khéo, biết người biết ta. Họ vốn là con giáp ưa mạo hiểm. Chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt, họ sẽ không bao giờ từ bỏ dẫu biết trước còn nhiều khó khăn, trở ngại. Họ cũng chấp nhận rủi ro để đạt được thành công.

Khi con giáp tuổi Tuất đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Con giáp này may mắn được trời phú sức khỏe dồi dào, ít khi gặp vấn đề. Họ có thể theo đuổi được những dự án dài ngày.

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), Thần Tài ‘chấm bút vàng’, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang như ý, phúc lộc hưởng trọn, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ - Ảnh 2
Con giáp Tuất biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn tràn đầy năng lượng trong những chuyến công tác xa. Về già, con giáp này vẫn duy trì được sức khỏe dồi dào, có cuộc sống hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ.Theo các chuyên gia phong thủy, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian cuối năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thật thà, chân thành, rất đáng tin cậy. Họ không ngại chịu khó, chịu khổ, dám nghĩ dám làm và giàu ý chí vươn lên.

Ngay cả khi xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, con giáp tuổi Dậu cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng thay đổi hoàn cảnh.

Tử vi 7 ngày tới (27/10 - 2/10), người tuổi Dậu được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này cũng nhận được lời mời góp vốn làm ăn kinh doanh. Những người có dự định khởi nghiệp cũng bắt đầu khai trương, mở hàng.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên thu về thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh thì có thêm khách hàng. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng xanh tươi, vật nuôi mạnh khỏe, mùa vụ bội thu.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 12 con giáp cho hay, sáng sớm ngày mai (3/10 âm lịch), 3 con giáp tài vận tăng cao, cuộc sống viên mãn, thành công ngoài mong đợi.

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