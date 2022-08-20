Tử vi ngày mai (24/7 âm lịch), Đức Đại Thế Chí Bồ Tát hiển linh cho lộc, giúp 3 con giáp thoát khổ, càng nghèo càng giàu, trúng lớn chưa từng có

Theo tử vi ngày mai (24/7 âm lịch), người tuổi Tuất cực kỳ may mắn, bởi tuổi Tuất đi đâu cũng có Thần Tài bám gót nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng mọi thử thách trong cuộc sống.

Con giáp Tuất nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và biết tận dụng cơ hội để tiến thân. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường Tuất vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm con giáp giàu có hơn người.

Người tuổi Thân bẩm sinh nhanh nhẹn, tinh anh, đồng thời con giáp này nhìn nhận mọi sự việc tương đối chính xác do có một tư duy linh hoạt.

Cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Dù tự kinh doanh hay làm công ăn lương, người tuổi Tuất cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục.

Tử vi ngày mai (24/7 âm lịch) do được Bồ Tát soi chiếu, giúp đỡ, con giáp này không những sự nghiệp có bước tiến vượt bậc mà tài vận cũng thăng hoa, rộng mở. Vận thế của người tuổi Thân ngày một vượng phát. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được cơ hội thì việc trở thành những đại gia lắm tiền nhiều cả là điều nắm chắc trong tay.

Con giáp Thân vận may tràn về. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình nhân hậu, hiền hòa, thương người. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Tuy vậy, người tuổi Mão khá bốc đồng. Họ làm gì cũng vội vàng nên dễ mắc sai lầm.

Tuy nhiên, bản mệnh sự nghiệp của con giáp này luôn được thuận buồm, phất lên. Con giáp này dễ nắm bắt được cơ hội, kiếm tiền về đầy tay, giàu lên nhanh chóng.

Tử vi ngày mai (24/7 âm lịch), Đức Đại Thế Chí Bồ Tát soi đường, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, người có năng lực ắt sẽ được cất nhắc nắm giữ vị trí cao. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Mão sẽ nhận được cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Nắm bắt được cơ hội phù hợp với mình, con giáp này sẽ chiếm giữ vị trí quan trọng trong công ty, tổ chức mình làm việc. Tiền lương, thưởng của họ nhờ đó cũng tăng lên.

Người làm kinh doanh đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm phất lên, tiền bạc thu về nhiều không đếm xuể. Con giáp tuổi Mão cần hăng hái, bạo dạn hơn nữa để nắm bắt những cơ hội đến với mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm