Tử vi ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): 3 con giáp từ bóng tối bước ra, vỗ cánh đầy kiêu hãnh như Phượng Hoàng, giàu sang phú quý, vinh hoa viên mãn chẳng ai bằng

Những con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch, bù đắp lại những khó khăn đã qua.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trầm tính và vững vàng. Họ luôn giữ lối sống giản dị, tận tâm với công việc, có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Tuy nhiên thời gian qua, vận may không thật sự mỉm cười với con giáp này. Họ chỉ kiếm đủ sống qua ngày, chưa thể bức phá lên được. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này, nhờ có Thực Thần phù trợ, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lương hoặc tiền lời lãi kha khá nếu bạn đang làm các công việc tự do. Khoản tiền này hoàn toàn tương xứng với công sức lao động của bạn.

Bản tính rộng rãi, cởi mở giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao, hợp tác tốt đẹp. Trong những người bạn quen ắt có quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý trong tương lai. Tuổi Mùi Cùng với Tuất thì Mùi cũng chính là con giáp may mắn hàng đầu trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này. Những người tuổi Mùi sắp tới sẽ gặp may mắn trong mọi việc, những nỗ lực cố gắng trước giờ đều được đền bù xứng đáng, giờ là lúc tuổi Mùi được “ngồi mát ăn bát vàng”, hưởng thụ “quả ngọt” trong thời điểm tới đây.

Ảnh minh họa: Internet Mùi được sao tốt “để mắt” đến nên vận trình hanh thông từ tiền tới tình. Trong công việc được cấp trên trọng dụng, bạn bè yêu mến, hãy sử dụng quỹ thời gian này để ghi điểm tối đa với tất cả mọi người. Mùi từ không có gì vươn lên vị trí vạn người mong muốn, tài khoản liên tục gia tăng, tiền tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận tin vui lớn về tài chính. Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người tự lập, tự trọng. Họ luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Ảnh minh họa: Internet Trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch, người tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước. Mọi đầu tư của Hợi vào đâu cũng đều thắng đậm, còn mang về nhiều thương vụ bạc tỷ, tài khoản tăng lên theo cấp số nhân. Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Hợi còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp sẽ giữ gìn được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. (*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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