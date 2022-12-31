Tử vi ngày đầu năm mới (1/1/2023): Chính Tài chính thức gõ cửa nhà 3 con giáp nào? Tài lộc đỏ rực như son, tình duyên nồng thắm

Trong ngày đầu năm mới, những con giáp này được Thần Tài gọi tên, báo hiệu năm mới tràn đầy hi vọng.

Tuổi Sửu Đầu năm mới dương lịch tuổi Sửu nhận được sự trợ lực từ Chính Quan nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Bạn có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau một năm lao động vất vả. Bản mệnh có thể hy vọng những tin tốt đến với sự nghiệp của mình sau kỳ nghỉ lễ này. Ảnh minh họa: Internet Nay cũng là ngày may mắn cho người tuổi Sửu về tiền bạc, nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành trong ngày hôm nay. Vận may về tiền bạc không được lâu, bạn phải chớp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam đấy nhé.

Tình cảm kém may mắn vì Mộc khắc Thổ. Dường như ai đó vẫn có những tức giận, bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để thẳng thắn đối mặt và tìm cách giải quyết đấy. Tuổi Tỵ Ngày đầu năm, Tỵ có Chính Ấn nâng đỡ nên vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bạn là con người chín chắn, nhanh nhẹn trong công việc, không thích rườm rà nên rất hợp buôn bán. Người làm công ăn lương được nghỉ ngơi nhưng nếu muốn thăng tiến có lẽ bạn cần tham vọng hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet Tài lộc thịnh vượng nhờ Tam Hội trợ mệnh. Những người làm công ăn lương có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn nên cuối năm có tiền dư. Bạn có một ngày thư giãn bằng cách dùng tiền để mua niềm vui cho gia đình, bản thân. Đường tình duyên nở hoa vì Hỏa Thổ tương sinh. Bạn muốn yêu một người, yêu một cách bình thường nhưng không tầm thường. Bạn sống trong tình yêu thương và quan tâm của gia đình, hãy biết hài lòng với hiện tại. Tuổi Dậu Tử vi ngày 1/1/2023 cho thấy, Thiên Ấn tọa mệnh giúp tuổi Dậu mạnh dạn hơn trước đám đông và dám đương đầu với thị phi trong công việc. Các bạn có tiếng nói uy lực, mạnh mẽ, có duyên với mối làm ăn mới, chuyện kinh doanh vô cùng thuận lợi nhưng cần chú ý đừng kiêu ngạo quá mức. Ảnh minh họa: Internet Đường tiền bạc may mắn gặp Tam Hội cục nên Dậu có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này có tiền thưởng nghỉ lễ, có quà cáp từ cơ quan tặng. Đường tài lộc rực sáng, con giáp này dễ dàng đón tiền bạc về nhà. Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ Hỏa sinh Thổ. Đây là con giáp giỏi quan sát, tinh tế, biết điều, biết quan tâm đến người thân trong nhà. Gia đình bạn sắp sửa đón thêm thành viên mới hoặc có hỷ sự, đây là phước lớn của cả nhà. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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