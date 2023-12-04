Tử vi ngày 5/12: 3 con giáp cực dễ giàu, tài chính hanh thông, tiền đẻ ra tiền, hậu vận phú quý sung túc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 21:05

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/12/2023, 3 tuổi sau vượng khí tràn trề, may mắn vây quanh, một bước đổi đời giàu sang sung túc.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất luôn có niềm tin vào bản thân.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc tự tin và lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn nổi bật trong công việc.

Tình cảm: Chung thủy với người bạn đời.

Tài lộc: Chọn đúng nơi đầu tư, học hỏi thêm kinh nghiệm.   

Sức khoẻ: Không muốn cơ thể suy nhược, tẩm bổ đúng lúc. 

Tử vi ngày 5/12: 3 con giáp cực dễ giàu, tài chính hanh thông, tiền đẻ ra tiền, hậu vận phú quý sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ luôn nỗ lực, chăm chỉ trong công việc nên được nhiều người kính trọng. Tử vi dự báo rằng từ ngày mai 5/12, người tuổi Ngọ có cát tinh chiếu mệnh, làm ăn thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Dù là nam hay nữ, bản mệnh sớm sở hữu nhiều tiền của, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Ngọ càng lắm tiền nhiều cửa, tài lộc rực rỡ. Bản mệnh tạm biệt khó khăn, đón cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều.

Tử vi ngày 5/12: 3 con giáp cực dễ giàu, tài chính hanh thông, tiền đẻ ra tiền, hậu vận phú quý sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/12/2023, tuổi Hợi cẩn phải cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân xuất hiện. Kẻ xấu có thể tìm lúc bản mệnh sơ hở để cướp mất công lao hoặc tạo tin đồn vô căn cứ, khiến người khác hiểu lầm bản mệnh.

Con giáp này hãy cứ tập trung làm cho tốt công việc của mình. Kết quả cuối cùng của công việc sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự thực như thế nào. Hơn nữa, những người thấu hiểu bản mệnh vẫn luôn ủng hộ bản mệnh.

Người thân chính là động lực để tuổi Hợi cố gắng vươn lên. Nếu gặp vấn đề gì, con giáp này không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân. Dù mọi người không thể đưa ra gợi ý gì thì cũng có thể khiến bản mệnh thấy nhẹ nhõm hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi ngày 5/12: 3 con giáp cực dễ giàu, tài chính hanh thông, tiền đẻ ra tiền, hậu vận phú quý sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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