Tử vi ngày 4/6/2023: Thân gặp trở ngại, không thuận lợi trong mọi việc, Mùi làm gì cũng cần thận trọng, cân nhắc trước sau

Tài lộc: Những cố gắng của bạn đã giúp bạn có thêm nguồn thu nhập dư dả.

Sức khỏe: Hạn chế tắm muộn, không tốt cho cơ thể.

Ngọ bận rộn với chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Mùi làm gì cũng nhớ thận trọng, cân nhắc trước sau. Hãy nghĩ cho bản thân, tránh những tình huống mạo hiểm, thiếu sáng suốt. Bạn cần xác định được áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi lựa chọn của mình và cân nhắc từ quan điểm khách quan nhất.

Tam Hội cho phép bạn tìm ra hướng đi cá nhân, điều chỉnh lại cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt nhất. Bạn nên chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên để có được sự hỗ trợ khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt giúp bản thân tràn đầy năng lượng. Sự tích cực này sẽ giúp bạn có sức lan tỏa trong cộng đồng, nhờ thế, những người xung quanh bạn cũng tốt lên.

Sức khỏe của Mùi khá tốt giúp bản thân tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chủ Nhật 04/06/2023 là một ngày mà thời vận của Tuổi Thân chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Thân nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

Chủ Nhật này Tuổi Thân nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi. Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới.

Có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì Tuổi Thân đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp, trong mọi tình huống, bạn nên xem gia đình là chính và nên vun xới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước, tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình.

Chủ Nhật 04/06/2023 là một ngày mà thời vận của Tuổi Thân chưa được hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.