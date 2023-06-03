Tử vi ngày 4/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đôi lúc mơ mộng nhiều về nhiều, nên có đôi lúc thất vọng.

Tình cảm: Bạn và đối phương dù bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng cả hai không bị lung lay bởi yếu tố bên ngoài.

Công việc: Tuổi Mão có nhiều vấn đề, cố gắng sắp xếp các vấn đề lên cùng một lúc hiệu quả.

Tài lộc: Tài chính hôm nay bạn mong muốn có nhiều nguồn tiền, muốn đầu tư thêm vốn vào dự án hiện tại.

Sức khoẻ: Tránh những nơi có bụi rậm, đi đứng cẩn thận.

Tuổi Mão có nhiều vấn đề, cố gắng sắp xếp các vấn đề lên cùng một lúc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nhắc nhở đây là tuần để con giáp tuổi Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân. Hãy bớt rong chơi đi để dành thời gian tập trung cho sự nghiệp bạn nhé.

Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể. Không phải ai cũng trung thực như bạn nghĩ.

Hỏa - Thổ tương sinh tốt cho việc cải thiện tình cảm với một nửa của mình. Hãy nhớ rằng chỉ có gia đình hạnh phúc thì bạn mới đủ an tâm làm việc hay theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống.

Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào Chủ Nhật 04/06/2023 này, Tuổi Tỵ nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tỵ hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Tuổi Tỵ nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.