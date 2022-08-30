Tử vi ngày 31/8/2022: Top 3 con giáp may mắn nhất, hỷ sự dồn dập, quý nhân giúp công việc suôn sẻ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 21:18

Cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có nhiều điều mới mẻ trong ngày 31/8/2022.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số tuổi Sửu đều lao tâm lao lực để củng cố cuộc sống gia đình, họ sẵn sàng hy sinh để đem lại sự hạnh phúc và ấm no cho những người thân yêu. Vì vậy, có đôi lúc tuổi Sửu buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng họ là người biết nhìn xa trông rộng nên mọi thứ đều được giải quyết.

Trong ngày 31/8/2022, tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân, ngày trước làm việc thì sợ không gặt hái được thành công nhưng trong tuần mới này vận may sẽ lội ngược dòng, giúp tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền và đặc biệt sự nghiệp tìm được hướng đi thăng tiến trong tương lai.

Tử vi ngày 31/8/2022: Top 3 con giáp may mắn nhất, hỷ sự dồn dập, quý nhân giúp công việc suôn sẻ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Trong ngày 31/8/2022, tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu, luôn biết sống vì người khác và thấu tình đạt lý, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống dù khó khăn vất vả thế nào cũng vượt qua ngoạn mục. Đa số những người tuổi Mão đều không quá tham vọng, họ chỉ cần một cuộc sống bình an sung túc là được.

Tử vi học có nói, trong ngày 31/8/2022, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, tuổi Mão sẽ nhận được tin vui phương xa, đây là báo hiệu hỷ sự cho công việc cũng như kiếm tiền trong thời gian tới. Tuổi Mão nên nhớ rằng, trong năm nay khi mọi cơ hội đến thì phải tranh thủ nắm bắt để đổi đời, và tuần này bạn sẽ gặp cơ hội đó. 

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn kiên nhẫn và không ngừng khao khát làm giàu, luôn hy vọng sẽ có một ngày xây dựng cuộc sống ấm no sung túc, đem lại sự viên mãn cho gia đình. Đa số tuổi Dậu đều trải qua khoảng thời gian vất vả khi còn bé nhưng với bản lĩnh trời ban mà họ hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi thứ, tìm kiếm cơ hội tạo dựng sự nghiệp cho chính mình.

Tử vi học có nói, trong ngày 31/8/2022, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn. Những khó khăn trong công việc được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó hỷ sự bất ngờ tìm đến giúp tinh thần sảng khoái, làm việc hiệu quả, tạo được thành công xứng đáng. Đặc biệt, cuối tuần này tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp họ tìm cơ hội đổi đời. Cùng chờ xem nhé!

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay