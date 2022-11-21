Tử vi ngày, con giáp này đang bước vào vận trình thăng tiến, cuộc sống cát lộc như ý. May mắn hơn, con giáp này được ban tài vận, trúng độc đắc tiền tỷ.

Tuổi Ngọ lạc quan, luôn biết cách vượt qua khó khăn bằng cách riêng của mình, giúp bản thân không bị "sa lầy" vào sự chán chường. Chính vì lẽ đó mà người tuổi Ngọ nhanh chóng bứt phá, tiến lên phía trước dù biết rằng có không ít khó khăn đang chờ đợi. Không bằng lòng với cuộc sống an phận nên áp lực chính là chất xúc tác giúp tuổi Ngọ có thêm động lực để bước tới.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu được miêu tả là một chuyên gia tài chính. Họ biết cách quản lý tài chính rất tốt. Trong quá trình làm việc, họ trưởng thành, ổn định chứ không bốc đồng như những người khác.

Đối với tuổi Ngọ, áp lực lại chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mạnh mẽ ý chí và thực lực để chinh phục những mục tiêu mới. Ưu điểm cũng chính là nhược điểm, vì để vượt qua khó khăn người tuổi Ngọ thường xuyên "căng não" để xem xét vấn đề thay vì nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn.

Thông thường, người tuổi này khi gặp chuyện sẽ tự mình chịu trách nhiệm chứ không dễ trốn tránh, thoái thác. Họ rất độc lập và tự lập. Thực tế, đôi khi họ cũng phải chịu đựng những tổn thương nhưng họ chọn cách âm thầm gánh chịu thay vì chia sẻ với người khác.

Tử vi ngày 22/11/2022, như 'sa' vào chĩnh vàng, con giáp Dậu mọi sự phát triển, nhất là về tài lộc. Vận may gọi tên, dù có gặp khó khăn trong cuộc sống hay công việc, người tuổi Dậu vẫn không chùn bước mà gắng gượng vượt qua để thực hiện bằng được mục tiêu và quyết tâm của mình.

Con giáp Dậu may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả việc bị từ chối cũng không khiến con giáp này e ngại và cảm thấy bị tổn thương, con giáp này thu vàng bạc gấp 5, gấp 10 lần, mọi việc đều dễ kiểm soát.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 22/11/2022, mỗi khi gặp phải điều gì khó khăn trong cuộc sống, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho con giáp này.

Bởi vì những việc mà những chú Trâu luôn nỗ lực, mục đích cũng là để gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn. Có thể nói, gia đình là điểm tựa vô cùng quan trọng và vững chãi trong lòng những chú Trâu, là hậu phương giúp họ tiến băng băng về phía trước.

Theo tử vi 12 con giáp, tử vi ngày 22/11/2022 Sửu đang quản lý tài chính rất tốt. Trong quá trình làm việc, họ trưởng thành, ổn định chứ không bốc đồng như những người khác. Phú quý hỷ tài, con giáp này đón lộc về cửa, vàng rơi trúng đầu, người làm ăn được lãi lớn, người học hành cũng đạt trúng kết quả như ý, mọi việc trong gia đình đều thuận bề, an yên.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm