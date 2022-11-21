Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), chúc mừng 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, đầu năm còn khổ, cuối năm phát tài to, từ nay chẳng lo nghèo đói

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 09:35

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), 3 con giáp vận mệnh thay đổi, cuộc sống thăng hoa, may mắn đón cuộc sống giàu có hơn người.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), có thể nói, người tuổi Tý đang gặp dịp may trong số 12 con giáp. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng xổ sổ đặc biệt với giải thưởng lớn nhất. Vốn có phúc khí hơn người, lại là người thẳng thắn, thích khám phá và tìm tòi những điều mới lạ, vận chính tài vượng phát, điều này có nghĩa con giáp này thu về nhiều lợi nhuận từ những hạng mục hợp tác kinh doanh, và dễ có kết quả tốt đẹp trong đầu tư bất động sản.

Đi đến đâu, làm gì người tuổi Tý cũng có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên thành công trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của người tuổi Tý.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), chúc mừng 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, đầu năm còn khổ, cuối năm phát tài to, từ nay chẳng lo nghèo đói - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), có thể nói, người tuổi Tý đang gặp dịp may trong số 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính tình thẳng thắn, cương trực và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Người tuổi Tuất nói ít làm nhiều, họ thường nhìn vào kết quả của sự việc mà đánh giá mọi thứ.

Đa số người tuổi Tuất tài giỏi, thông minh và dễ dàng gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Bên cạnh đó, nhờ tính tình biết suy nghĩ thấu đáo nên họ vẫn giữ được phong độ và có khả năng phát triển tốt hơn.

Thời gian qua bất kể cuộc sống vất vả thế nào, nhưng bước vào năm Nhâm Dần này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), mọi công việc đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, tài vận nhỏ lẻ đều tự chạy vào túi một cách ổn định, sự nghiệp hanh thông kéo theo tài vận dồi dào, càng đầu tư càng sinh lời.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), chúc mừng 3 con giáp rũ sạch vận xui, thảnh thơi hưởng lộc, đầu năm còn khổ, cuối năm phát tài to, từ nay chẳng lo nghèo đói - Ảnh 2
Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), mọi công việc đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến cuối năm 2022 sẽ là năm đầy hy vọng với tuổi Tuất, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần, nắm bắt cơ hội tốt để phát huy thế mạnh mới có thể xây dựng được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tháng 11 và tháng 12, người tuổi Mão có thể nói là tiến bộ không ngừng.

Đặc biệt, tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), vận trình sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Tuần này tâm tính của họ cũng có nhiều thay đổi.

Cuộc sống của họ sẽ an nhàn hơn, không còn áp lực, cả tháng 11 là thời điểm con giáp tuổi Mão đặc biệt sung túc. Không chỉ gia đình hạnh phúc, không còn lo cơm ăn áo mặc mà sự nghiệp cũng hanh thông, bước vào giai đoạn tiến triển nhanh hơn.

Những thành tựu này giúp con giáp tuổi Mão đạt được danh vọng và tài sản. Nói chung, hai tháng cuối năm của họ đều rực rỡ, người tuổi Mão có thể sải cánh bay cao hơn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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