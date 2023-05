Gửi gắm tin mừng đến 3 con giáp này, tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), thần tài đặc cách ban tiền vàng bát ngát, đổi vận ngoạn mục, rủng rỉnh tiền tiêu không hết, phúc đức trời cho như ý cát tường

Tử vi học có nói, tử vi tuần mới (21/11 - 27/11) tuổi Dần sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực. Thần may mắn phù trợ, mọi công việc đều thuận lợi, suôn sẻ, tài vận vào túi đều đặn và ổn định. Quý nhân giúp đỡ thêm khiến sự nghiệp và những kế hoạch đều được vận hành trơn tru.

Tử vi học có nói, tử vi tuần mới (21/11 - 27/11) tuổi Dần sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới cũng sẽ là thời điểm hoàng kim giúp tuổi Dần đổi đời, nếu biết nắm bắt cơ hội thì từ giờ về sau, cuộc sống giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất can đảm và sẵn sàng thử sức nhiều việc. Vì vậy, trong quá trình phát triển sự nghiệp, họ không bao giờ đi đường vòng, cũng ít khi gặp khó khăn trắc trở.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), con giáp tuổi Thìn đạt được một số thành tựu, có bước phát triển lớn hơn, công việc làm ăn của gia đình được cải thiện, cuộc sống của họ ngày càng sung túc, không còn thiếu thốn.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), con giáp tuổi Thìn đạt được một số thành tựu, có bước phát triển lớn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, họ có thể giải quyết các khó khăn một cách nhẹ nhàng, ít thiệt hại nhất. Có thể nói, tháng 11 là tháng trọng yếu nhất năm nay của con giáp tuổi Thìn.

Họ có thể kết thúc năm 2022 một cách mỹ mãn, những ngày tháng năm sau cũng sẽ không còn vất vả nữa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, không thích khoa trương, không so đo tính toán với người khác luôn âm thầm nỗ lực nên có rất nhiều phúc báo. Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11), do bước vào cục diện tương hợp nên người tuổi Hợi nhiều khả năng đại phát tài. Đồng thời, Thái Tuế và tuế can tạo thành sát ấn tương sinh, từ đó phúc lộc ngày một nhiều.

Trong công việc, con giáp này sẽ được quý nhân nâng đỡ, được lãnh đạo tạo điều kiện thực hiện những dự án mang lại nhiều lợi nhuận nên cuộc sống sung túc, đầy đủ, giàu sang.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm