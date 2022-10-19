Tử vi ngày 21/10/2022, vươn mình đón tài lộc, 3 con giáp bứt phá đại thắng, sự nghiệp vững mạnh, tiền nhiều vô kể, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 23:59

Theo dự đoán tử vi ngày 21/10/2022, 3 con giáp này có mệnh số hài hòa, công danh thành toại, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 21/10/2022 cho hay, người tuổi Thìn sẽ có bước ngoặt chuyển mình rất lớn. Nếu như thời gian trước, các bạn vì nhiều chuyện mà lao đao lận đận, chưa thể bứt phá thì từ nay, các bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị sẵn sàng đón những tin vui đến với mình.

Nhờ may mắn liên tiếp gõ cửa, các bạn tuổi Thìn sẽ được chứng kiến sự thành công trong một số việc mà trước đó các bạn thậm chí không dám tưởng tượng rằng mình có thể làm được. Với những người đang làm kinh doanh, cơ hội đón những khách hàng mới, tiềm năng là rất lớn, hãy nắm bắt cơ hội ngay khi có thể.

Tử vi ngày 21/10/2022, vươn mình đón tài lộc, 3 con giáp bứt phá đại thắng, sự nghiệp vững mạnh, tiền nhiều vô kể, vạn sự như ý - Ảnh 1
Tử vi ngày 21/10/2022 cho hay, người tuổi Thìn sẽ có bước ngoặt chuyển mình rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 21/10/2022 là thời điểm vận trình khá thuận lợi với người tuổi Tý, đặc biệt về đường tài lộc. Vì vậy, mặc cho ai còn chật vật, tuổi Tý chính là 1 trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Thời gian này, tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

Tử vi ngày 21/10/2022, vươn mình đón tài lộc, 3 con giáp bứt phá đại thắng, sự nghiệp vững mạnh, tiền nhiều vô kể, vạn sự như ý - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, ngày 21/10/2022 là thời điểm vận trình khá thuận lợi với người tuổi Tý, đặc biệt về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, bẩm sinh đã mang khí chất bá vương, dám nghĩ, dám làm nên có nhiều cơ hội thành công. Tử vi ngày 21/10/2022 dự đoán, việc cầu tài của con giáp này hết sức thuận lợi.

Nếu trước kia, việc kiếm tiền có phần khó khăn, trắc trở thì nay sẽ có sự đổi khác hoàn toàn. Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối lại gặp cát vận nên các khoản tiền lớn nhỏ liên tiếp chảy vào túi người tuổi Dần.

Tử vi ngày 21/10/2022, vươn mình đón tài lộc, 3 con giáp bứt phá đại thắng, sự nghiệp vững mạnh, tiền nhiều vô kể, vạn sự như ý - Ảnh 3
Tử vi ngày 21/10/2022 dự đoán, việc cầu tài của con giáp này hết sức thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 giờ sáng mai, ngày 20/10/2022, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc hưng thịnh, giàu có hơn người, công thành danh toại

Đúng 10 giờ sáng mai, ngày 20/10/2022, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc hưng thịnh, giàu có hơn người, công thành danh toại

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, đúng 10 giờ sáng mai, ngày 20/10/2022, 3 con giáp một bước chạm tiền tài, số mệnh lên hương, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 21/10/2022 tử vi ngày 21/10 tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 31 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 28 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két