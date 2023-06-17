Tử vi ngày 18/6/2023: Đúng 13h, Mùi bị hung vận cản trở trong công việc, Thân được quý nhân mang đến vận may tài lộc

Tỷ kiên xuất hiện không phải là điều gì đáng sợ mà tuổi Ngọ phải tìm cách trốn tránh. Đã đến lúc bản mệnh cần nhìn nhận các vấn đề trong quá khứ và học cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Tránh những tranh chấp không đáng có.

Thổ - Hỏa tương sinh dự báo trong đời sống tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự an ủi, quan tâm, hoặc cũng có thể vương vấn nhiều hơn về mối quan hệ đã đi qua. Bạn cần điều chỉnh tâm lý, hướng tới khởi đầu mới tích cực.

Nhờ Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt mà con giáp tuổi Ngọ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người thân của mình. Hoặc ở nơi công sở chỉ cần có người nói đỡ lời là bạn thoát được rủi ro không đáng có.

Ngọ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người thân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Mùi vào Chủ Nhật 18/06/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Mùi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Mùi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Mùi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Mùi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Công việc của người tuổi Thân rất đáng khen và cổ vũ khi họ làm việc bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, người thuộc con giáp này không nên tự mãn và phải cố gắng để vượt qua những thử thách, cám dỗ khác.

Tài lộc: Tuổi Thân được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Cả hai dường như gần đây có nhiều cuộc tranh luận, cãi vã khiến cho mối quan hệ rạn nữa. Ngoài ra, một số cặp đôi phát sinh vấn đề khi có người thứ ba xuất hiện.

Sức khỏe: Sức khỏe của bản mệnh không có gì đáng lo ngại. Bạn cứ tập trung vào duy trì thể trạng thật tốt nhé.

Công việc của người tuổi Thân rất đáng khen và cổ vũ khi họ làm việc bằng tất cả sự nỗ lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.